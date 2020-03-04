В ДНР обвинили силовиков в обстреле населенного пункта

ДОНЕЦК, 4 мар - РИА Новости. Украинские силовики в среду обстреляли подконтрольный самопровозглашенной Донецкой народной республике город Докучаевск, пострадала женщина, сообщил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Сегодня в 12.25 (совпадает с мск - ред.) вооруженные формирования Украины открыли огонь со стороны населенного пункта Новотроицкое в направлении населенного пункта Докучаевск с применением ПТУР (противотанковая управляемая ракета - ред.). В результате обстрела осколочные ранения получила женщина, 1968 года рождения", - сказал представитель ведомства.