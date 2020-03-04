Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-04T13:38+0300
https://ria.ru/20200304/1568142224.html
В ДНР обвинили силовиков в обстреле населенного пункта
https://cdn21.img.ria.ru/images/156222/57/1562225781_0:0:3045:1713_1036x0_80_0_0_083ef85720d7ae42d83e4fe003639f97.jpg
РИА Новости

В ДНР обвинили силовиков в обстреле населенного пункта

13:38 04.03.2020
117
© AP Photo / Vitali KomarУкраинский военный
Украинский военный
© AP Photo / Vitali Komar
Украинский военный. Архивное фото
ДОНЕЦК, 4 мар - РИА Новости. Украинские силовики в среду обстреляли подконтрольный самопровозглашенной Донецкой народной республике город Докучаевск, пострадала женщина, сообщил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Сегодня в 12.25 (совпадает с мск - ред.) вооруженные формирования Украины открыли огонь со стороны населенного пункта Новотроицкое в направлении населенного пункта Докучаевск с применением ПТУР (противотанковая управляемая ракета - ред.). В результате обстрела осколочные ранения получила женщина, 1968 года рождения", - сказал представитель ведомства.
Украинский военнослужащий
Вчера, 10:08
Силовики 17 раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки, заявили в ДНР
100123
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККДокучаевскДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
Рекомендуем
Служащий народной милиции Донецкой народной республики
При обстреле Докучаевска пострадали два человека, заявили в ДНР
Военнослужащие Народной милиции ЛНР
В ЛНР заявили о гибели ополченца в Донбассе из-за обстрела
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров и Зариф провели телефонный разговор по ситуации в Сирии
Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен во время встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Педерсен призвал Путина и Эрдогана найти решение ситуации в Идлибе
Мигранты на границе между Турцией и Грецией
В Греции опровергли сообщение о гибели мигранта на границе с Турцией
Здание Следственного комитета РФ
СК обвинил полковника ВСУ в обстреле гражданских объектов в Донбассе
Мюнхенская конференция по безопасности
Генсек НАТО обсудит поддержку Турции с главами минобороны Евросоюза
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генсек НАТО призвал Россию и Сирию остановить эскалацию в Идлибе
Военнослужащие в Донбассе
В ДНР отвергли обвинения силовиков в обстреле населенного пункта
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам встречи
В Турции рассказали об ожиданиях от встречи Путина и Эрдогана
Автомобиль Следственного комитета РФ
Житель Казани застрелил внука сожительницы за асоциальный образ жизни
Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства. 4 марта 2020
Путин попросил правительство доложить о ситуации с коронавирусом
Донбасс
В ЛНР заявили, что сбили беспилотник украинских силовиков в Донбассе
Военнослужащие сирийской армии
В ООН призвали увеличить объемы помощи населению северо-запада Сирии
Беженцы на границе Турции и Греции
Frontex ожидает массовых потоков мигрантов в Грецию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:07Россиянам рассказали, как правильно есть яблоки
02:58В Москве следователи проверят заявления СМИ об избиении двойняшек
02:54Биржи США закрылись ростом на фоне финансирования борьбы с COVID-19
02:49В Подольске начнется процесс по делу Александра Шестуна
02:46В Сирии сообщили об успешном отражении израильской ракетной атаки
02:43В Москве суд приступит к рассмотрению дела "Черного блока"
02:40В четвертый раз за сорок лет архитектурный "Оскар" достался женщинам
02:39"Хрен редьки не слаще": экс-депутат Рады оценил смену премьера Украины
02:34В Чили подтвердили третий случай заболевания коронавирусом
02:26Израильская армия не комментирует сообщения об ударах по Сирии
02:20Источник сообщил о пострадавших при взрыве боеприпаса под Мурманском
02:12Мосгорсуд рассмотрит жалобу по делу розыгрыша с "коронавирусом"
02:11В Сирии заявили, что отражают ракетную атаку Израиля в Кунейтре
01:56Сирийские ПВО отражают атаку в небе над городом Хомс
01:42Эксперт оценила слова Смирнова о "ненужности" образования для девочек
01:42Правительство обсудит выплаты к 75-летию Победы
01:34Сандерс выпустил ролик с комплиментами Обамы в свой адрес
01:28В Киеве надеются на новые санкций ЕС к России из-за сообщения с Крымом
01:17В Ирландии число случаев заражения коронавирусом увеличилось до шести
01:06Губернатор Нью-Йорка обещает "десятки и десятки" зараженных COVID-19
Лента новостейМолния