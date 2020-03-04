В Бельгии число заболевших коронавирусом увеличилось до 20

БРЮССЕЛЬ, 4 мар - РИА Новости. Число зараженных новым коронавирусом в Бельгии увеличилось до 20, сообщило в среду министерство здравоохранения Бельгии в Twitter.
По имеющейся информации, из 495 проведенных накануне тестов десять показали положительный результат на коронавирус.
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"Девять из десяти новых пациентов имеют умеренные симптомы и отправлены на лечение и карантин домой, еще один пациент с сильными симптомами был госпитализирован", - сообщили в ведомстве. Минздрав подчеркнул, что девять из десяти пациентов недавно вернулись с севера Италии, еще один заболевший не покидал пределов Бельгии, но общался с одним из ранее заболевших пациентов с коронавирусом.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй), вызванной новым коронавирусом COVID-19. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
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