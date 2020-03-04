В Бельгии число заболевших коронавирусом увеличилось до 20

"Девять из десяти новых пациентов имеют умеренные симптомы и отправлены на лечение и карантин домой, еще один пациент с сильными симптомами был госпитализирован", - сообщили в ведомстве. Минздрав подчеркнул, что девять из десяти пациентов недавно вернулись с севера Италии, еще один заболевший не покидал пределов Бельгии, но общался с одним из ранее заболевших пациентов с коронавирусом.