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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
2020-03-04T13:27+0300
https://ria.ru/20200304/1568141636.html
В Хубэе подготовят график закрытия спецбольниц для заболевших COVID-19
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РИА Новости

В Хубэе подготовят график закрытия спецбольниц для заболевших COVID-19

13:27 04.03.2020
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© REUTERS / China Daily Медицинские работники в защитных костюмах в больнице в округе Юньмэн в провинции Хубэй
Медицинские работники в защитных костюмах в больнице в округе Юньмэн в провинции Хубэй
© REUTERS / China Daily
МОСКВА, 4 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". В наиболее пострадавшей от разгула коронавируса провинции Хубэй обсуждают поэтапное восстановление нормальной работы медицинской системы. В соответствии с реальной ситуацией госпитали, ранее открытые специально для лечения заболевших коронавирусом, будут закрывать.
Начнут с временных больниц для инфицированных с легкой степенью, о чём сообщил заместитель главы Комитета по вопросам гигиены и здравоохранения Хубэя Ту Юаньчао 3 марта.
Это ведомство будет стимулировать развитие дистанционных услуг диагностики и лечения через Интернет. Все медучреждения на всех уровнях уже установили очерёдность помощи по предварительной записи и приняли меры для снижения риска перекрестной инфекции.
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Россия-Китай: ГлавноеХубэйОбщество
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