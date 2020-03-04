В Хубэе подготовят график закрытия спецбольниц для заболевших COVID-19

Начнут с временных больниц для инфицированных с легкой степенью, о чём сообщил заместитель главы Комитета по вопросам гигиены и здравоохранения Хубэя Ту Юаньчао 3 марта.

Это ведомство будет стимулировать развитие дистанционных услуг диагностики и лечения через Интернет. Все медучреждения на всех уровнях уже установили очерёдность помощи по предварительной записи и приняли меры для снижения риска перекрестной инфекции.