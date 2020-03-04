В Египте казнили боевика, руководившего терактами против силовиков

Один из лидеров группировки "Бейт Ансар аль-Макдис"* Хишам Ашмауи в аэропорту Каира. Архивное фото

Один из лидеров группировки "Бейт Ансар аль-Макдис"* Хишам Ашмауи в аэропорту Каира

© AP Photo / Egyptian State Television Один из лидеров группировки "Бейт Ансар аль-Макдис"* Хишам Ашмауи в аэропорту Каира

КАИР, 4 мар - РИА Новости. Власти Власти Египта в среду привели в исполнение смертный приговор в отношении Хишама Ашмауи, одного из лидеров группировки "Бейт Ансар аль-Макдис"*, об этом сообщил официальный представитель вооруженных сил.

Египетские СМИ называют его Ашмауи "самым опасным террористом" страны. Местные СМИ ранее уже сообщали о его казни, но позже информация об этом была опровергнута.

В понедельник уголовный суд Каира вынес окончательный смертный приговор в отношении Хишама Ашмауи и 37 других боевиков террористической группировки "Бейт Ансар аль-Макдис"*.

"Этим утром в исполнение был приведен смертный приговор в отношении террориста Хишама Ашмауи", - говорится на официальной странице представителя ВС Египта в Facebook

Ашмауи - бывший военнослужащий спецподразделения египетской армии, ставший одним из лидеров террористической группировки "Бейт Ансар аль-Макдис"*. На его счету и на счету других приговоренных к смертной казни 54 преступления, среди которых убийства видных офицеров полиции, подрывы зданий управлений безопасности Каира, а также мечетей и других зданий, ограбления.

В частности, преступники пытались убить бывшего министра внутренних дел Мухаммада Ибрагима.

Осужденные обвиняются в причастности к террористической группировке, сотрудничестве с группировкой "Братья-мусульмане"*, уничтожении государственных учреждений и других правонарушениях.

Военный трибунал в Египте приговорил Ашмауи в конце ноября прошлого года к смертной казни через повешение. Ашмауи был задержан в октябре 2018 года в ливийском Дерне местными военными, а в конце мая 2019 года экстрадирован в Каир.

Ранее он проходил службу в одном из элитных подразделений спецназа страны. Позже Ашмауи стал сторонником радикальных взглядов и присоединился к террористическим группировкам.

Он подозревается в совершении крупных терактов, в частности, в нападении на отряд сил МВД Египта в районе Эль-Вахат в октябре 2017 года, жертвами которого стали 16 солдат и офицеров.

Ашмауи также был одним из создателей группировки "Мурабитун" в ливийской Дерне, входящей в "Аль-Каиду"*.