Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-04T13:17+0300
https://ria.ru/20200304/1568141041.html
В Египте казнили боевика, руководившего терактами против силовиков
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568140812_294:103:2343:1255_1036x0_80_0_0_392df36285dc65c8f5c74f78a6762092.jpg
РИА Новости

В Египте казнили боевика, руководившего терактами против силовиков

13:17 04.03.2020
274
© AP Photo / Egyptian State TelevisionОдин из лидеров группировки "Бейт Ансар аль-Макдис"* Хишам Ашмауи в аэропорту Каира
Один из лидеров группировки Бейт Ансар аль-Макдис* Хишам Ашмауи в аэропорту Каира
© AP Photo / Egyptian State Television
Один из лидеров группировки "Бейт Ансар аль-Макдис"* Хишам Ашмауи в аэропорту Каира. Архивное фото
КАИР, 4 мар - РИА Новости. Власти Египта в среду привели в исполнение смертный приговор в отношении Хишама Ашмауи, одного из лидеров группировки "Бейт Ансар аль-Макдис"*, об этом сообщил официальный представитель вооруженных сил.
Египетские СМИ называют его Ашмауи "самым опасным террористом" страны. Местные СМИ ранее уже сообщали о его казни, но позже информация об этом была опровергнута.
В понедельник уголовный суд Каира вынес окончательный смертный приговор в отношении Хишама Ашмауи и 37 других боевиков террористической группировки "Бейт Ансар аль-Макдис"*.
"Этим утром в исполнение был приведен смертный приговор в отношении террориста Хишама Ашмауи", - говорится на официальной странице представителя ВС Египта в Facebook.
Ашмауи - бывший военнослужащий спецподразделения египетской армии, ставший одним из лидеров террористической группировки "Бейт Ансар аль-Макдис"*. На его счету и на счету других приговоренных к смертной казни 54 преступления, среди которых убийства видных офицеров полиции, подрывы зданий управлений безопасности Каира, а также мечетей и других зданий, ограбления.
В частности, преступники пытались убить бывшего министра внутренних дел Мухаммада Ибрагима.
Сотрудники египетской полиции. Архивное фото
24 ноября 2017, 16:18
Террористические акты в Египте в 2016-2017 годах
Осужденные обвиняются в причастности к террористической группировке, сотрудничестве с группировкой "Братья-мусульмане"*, уничтожении государственных учреждений и других правонарушениях.
Военный трибунал в Египте приговорил Ашмауи в конце ноября прошлого года к смертной казни через повешение. Ашмауи был задержан в октябре 2018 года в ливийском Дерне местными военными, а в конце мая 2019 года экстрадирован в Каир.
Ранее он проходил службу в одном из элитных подразделений спецназа страны. Позже Ашмауи стал сторонником радикальных взглядов и присоединился к террористическим группировкам.
Он подозревается в совершении крупных терактов, в частности, в нападении на отряд сил МВД Египта в районе Эль-Вахат в октябре 2017 года, жертвами которого стали 16 солдат и офицеров.
Ашмауи также был одним из создателей группировки "Мурабитун" в ливийской Дерне, входящей в "Аль-Каиду"*.
* Террористическая группировка, запрещенная на территории России
2000001
Обсудить 0
ЕгипетВ мире
Рекомендуем
Президент Ирана Хасан Роухани
Роухани прокомментировал предложение США о помощи Ирану
Афганистан
В Афганистане военные уничтожили 17 талибов
Провинция Идлиб в Сирии
Готовившие химатаку в Идлибе террористы допустили утечку
Разрушенные дома в населенном пункте ад-Дейр аш-Шаркий в Сирии на юго-востоке провинции Идлиб
Боевики в Идлибе отравились химоружием при попытке провокации
Города мира. Каир
Египет временно запретил подданным Катара въезд в страну
Турецко-греческая граница
Греческая полиция применила слезоточивый газ против мигрантов
Мюнхенская конференция по безопасности
Генсек НАТО рассказал о сроках вывода войск из Афганистана
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган проводит переговоры с главой Евросовета
Министр финансов США Стивен Мнучин во время брифинга в Белом доме. 11 января 2018
США уверены, что вводят санкции против "нужных" людей
Аннегрет Крамп-Карренбауэр во время пресс-конференции в Берлине
В Германии оценили перспективы создания зоны безопасности в Идлибе
Монумент Независимости Украины в Киеве
Зеленский признал, что победить коррупцию в стране пока не удалось
Обломки самолета Airbus A321 авиакомпании Когалымавиа в Египте
"Ъ": Египет не признал крушение лайнера А321 над Синаем терактом
Виктор Медведчук
Медведчук оценил намерение Киева провести обмен пленными в Донбассе
Блокпост турецкой армии на трассе Дамаск-Алеппо (М5) в провинции Идлиб в Сирии
МИД Сирии прокомментировал приезд в Идлиб американских чиновников
На месте крушения самолета Airbus A321 авиакомпании Когалымавиа в Египте
Адвокат прокомментировал решение египетского суда по крушению А321
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:07Россиянам рассказали, как правильно есть яблоки
02:58В Москве следователи проверят заявления СМИ об избиении двойняшек
02:54Биржи США закрылись ростом на фоне финансирования борьбы с COVID-19
02:49В Подольске начнется процесс по делу Александра Шестуна
02:46В Сирии сообщили об успешном отражении израильской ракетной атаки
02:43В Москве суд приступит к рассмотрению дела "Черного блока"
02:40В четвертый раз за сорок лет архитектурный "Оскар" достался женщинам
02:39"Хрен редьки не слаще": экс-депутат Рады оценил смену премьера Украины
02:34В Чили подтвердили третий случай заболевания коронавирусом
02:26Израильская армия не комментирует сообщения об ударах по Сирии
02:20Источник сообщил о пострадавших при взрыве боеприпаса под Мурманском
02:12Мосгорсуд рассмотрит жалобу по делу розыгрыша с "коронавирусом"
02:11В Сирии заявили, что отражают ракетную атаку Израиля в Кунейтре
01:56Сирийские ПВО отражают атаку в небе над городом Хомс
01:42Эксперт оценила слова Смирнова о "ненужности" образования для девочек
01:42Правительство обсудит выплаты к 75-летию Победы
01:34Сандерс выпустил ролик с комплиментами Обамы в свой адрес
01:28В Киеве надеются на новые санкций ЕС к России из-за сообщения с Крымом
01:17В Ирландии число случаев заражения коронавирусом увеличилось до шести
01:06Губернатор Нью-Йорка обещает "десятки и десятки" зараженных COVID-19
Лента новостейМолния