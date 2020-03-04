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В Австрии число случаев заражения коронавирусом достигло 27
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РИА Новости

В Австрии число случаев заражения коронавирусом достигло 27

13:02 04.03.2020
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© AP Photo / Hans PunzАвтомобиль скорой помощи в Австрии
Автомобиль скорой помощи в Австрии
© AP Photo / Hans Punz
Автомобиль скорой помощи в Австрии. Архивное фото
ВЕНА, 4 мар - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Австрии достигло 27, сообщило в среду министерство здравоохранения республики.
Ранее сообщалось о 21 заболевшем.
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Согласно информации, размещенной на сайте ведомства, к данному моменту в Австрии провели 3 318 тестов на коронавирус, 27 из них оказались положительными.
В конце февраля сообщалось, что Белый дом перенес встречу канцлера Австрии Себастьяна Курца с президентом США Дональдом Трампом из-за распространения коронавируса. Курц должен был отправиться в США в понедельник, а на вторник, 3 марта, планировалась встреча с Трампом. Как подтвердил австрийский канцлер, теперь визит отложен на неопределенный срок.
Министр здравоохранения Австрии Рудольф Аншобер посоветовал, чтобы не способствовать распространению заболевания, не ходить к врачу и не вызывать скорую помощь при симптомах заражения новым типом коронавируса, а вместо этого звонить на специальную горячую линию.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаСебастьян КурцДональд ТрампАвстрияСШАВ мире
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