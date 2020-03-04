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2020-03-04T12:59+0300
https://ria.ru/20200304/1568139567.html
Медики рассказали о состоянии заболевшего коронавирусом в Польше
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РИА Новости

Медики рассказали о состоянии заболевшего коронавирусом в Польше

12:59 04.03.2020
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© Depositphotos / Wb77Машина скорой помощи в Польше
Машина скорой помощи в Польше
© Depositphotos / Wb77
Машина скорой помощи в Польше. Архивное фото
ВАРШАВА, 4 мар – РИА Новости. Пациент госпиталя в польском городе Зелена Гура, у которого обнаружен коронавирус, чувствует себя нормально, сообщил РИА Новости в среду представитель медучреждения.
В среду утром министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский сообщил о первом диагностированном в стране случае коронавируса.
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"Состояние пациента нормальное. У него, конечно, имеются симптомы, соответствующие вирусному заболеванию, в частности, высокая температура, но в настоящее время он получает все необходимое лечение", - рассказал собеседник агентства, отметив, что пациент не относится ни к одной из групп риска.
Этот пациент, по данным медиков, недавно прибыл из Германии, где вероятнее всего и заразился вирусом.
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Представитель госпиталя уточнил, что других пациентов с коронавирусом в медучреждении в настоящее время нет. При этом он добавил, что в госпитале были готовы к появлению пациентов с коронавирусом и принимают все необходимые меры для того, чтобы противодействовать распространению заболевания.
По данным министерства здравоохранения Польши, в стране в различных госпиталях к приему пациентов готовы 79 инфекционных отделений системы минздрава и три – подчиненных министерству национальной обороны.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаПольшаВ мире
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