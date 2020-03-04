Медики рассказали о состоянии заболевшего коронавирусом в Польше

ВАРШАВА, 4 мар – РИА Новости. Пациент госпиталя в польском городе Зелена Гура, у которого обнаружен Пациент госпиталя в польском городе Зелена Гура, у которого обнаружен коронавирус , чувствует себя нормально, сообщил РИА Новости в среду представитель медучреждения.

В среду утром министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский сообщил о первом диагностированном в стране случае коронавируса.

"Состояние пациента нормальное. У него, конечно, имеются симптомы, соответствующие вирусному заболеванию, в частности, высокая температура, но в настоящее время он получает все необходимое лечение", - рассказал собеседник агентства, отметив, что пациент не относится ни к одной из групп риска.

Этот пациент, по данным медиков, недавно прибыл из Германии, где вероятнее всего и заразился вирусом.

Представитель госпиталя уточнил, что других пациентов с коронавирусом в медучреждении в настоящее время нет. При этом он добавил, что в госпитале были готовы к появлению пациентов с коронавирусом и принимают все необходимые меры для того, чтобы противодействовать распространению заболевания.

По данным министерства здравоохранения Польши, в стране в различных госпиталях к приему пациентов готовы 79 инфекционных отделений системы минздрава и три – подчиненных министерству национальной обороны.