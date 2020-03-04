Минпромторг проработал альтернативные Китаю поставки фармсырья

"На сегодняшний день мы не видим конкретной проблемы, но, тем не менее, мы имеем в виду, и наши производители лекарственных средств проработали заранее возможность перехода на других поставщиков. Поэтому если такое вдруг понадобится, то мы с Минздравом оперативно отработаем данное решение", - сказал Мантуров журналистам в кулуарах форума "Здоровье женщины - благополучие нации".