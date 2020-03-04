Минпромторг проработал альтернативные Китаю поставки фармсырья

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Минпромторг РФ не видит на сегодняшний день проблемы с поставками в РФ фармсырья с китайских предприятий, но возможность альтернативных поставок отработана, на случай, если ситуация может этого потребовать, заявил журналистам министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
"На сегодняшний день мы не видим конкретной проблемы, но, тем не менее, мы имеем в виду, и наши производители лекарственных средств проработали заранее возможность перехода на других поставщиков. Поэтому если такое вдруг понадобится, то мы с Минздравом оперативно отработаем данное решение", - сказал Мантуров журналистам в кулуарах форума "Здоровье женщины - благополучие нации".
Министр не исключил возможности альтернативных поставок, но указал на риски такой схемы.
"Такая возможность существует, но нужно понимать, что процесс замены лекарственной субстанции занимает, во-первых, достаточно длительное время, и второе, это может повлиять, в том числе, на увеличение цены самого лекарственного изделия. Поэтому мы сегодня имеем в виду формирование резервного запаса по этим компонентам", - подчеркнул министр.
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