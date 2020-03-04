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В Малайзии число заразившихся коронавирусом достигло 50 человек
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РИА Новости

В Малайзии число заразившихся коронавирусом достигло 50 человек

12:55 04.03.2020
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© AP Photo / Ahn Young-joonКоронавирус
Коронавирус
© AP Photo / Ahn Young-joon
Коронавирус . Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса в Малайзии достигло 50, сообщает министерство здравоохранения страны.

"Четырнадцать новых случаев зафиксированы в Малайзии сегодня, 4 марта… Общее число заразившихся в Малайзии достигло 50, при этом 22 человека выздоровели и были выписаны из больниц", - сообщается в Twitter минздрава.

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Ранее сообщалось о 22 зафиксированных случаях заражения коронавирусом в Малайзии.
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