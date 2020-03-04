В Малайзии число заразившихся коронавирусом достигло 50 человек

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Число подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса в Малайзии достигло 50, сообщает министерство здравоохранения страны.
"Четырнадцать новых случаев зафиксированы в Малайзии сегодня, 4 марта… Общее число заразившихся в Малайзии достигло 50, при этом 22 человека выздоровели и были выписаны из больниц", - сообщается в Twitter минздрава.
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Отмечается, что большинство среди вновь заболевших контактировали с одним из ранее инфицированных.
Ранее сообщалось о 22 зафиксированных случаях заражения коронавирусом в Малайзии.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
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