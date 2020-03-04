В Госдуме оценили заявление "Нафтогаза" о "Северном потоке — 2"

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Украинские власти, рассказывая о переговорах с США по "Северному потоку — 2", забывают упомянуть свою истинную роль в таких "играх". Об этом Украинские власти, рассказывая о переговорах с США по "Северному потоку — 2", забывают упомянуть свою истинную роль в таких "играх". Об этом RT заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик

Таким образом он прокомментировал заявление главы "Нафтогаза" Андрея Коболева о том, что компания обсуждает с американской стороной возможность введения дополнительных мер, чтобы помешать строительству российского газопровода.

Парламентарий отметил, что в настоящую игру, в которой цель США заключается в том, чтобы не допустить строительство "Северного потока — 2" и нарастить объем продаж своего сланцевого газа, Украину никогда не пустят как равного партнера.

"Но господина Коболева, по всей видимости, вполне устраивает роль фишки на игральном столе, которую переставляют с клетки на клетку его "американские партнеры", — добавил депутат.

Ранее Коболев сообщил, что Киев ведет переговоры с Вашингтоном о том, чтобы "окончательно похоронить" российский газопровод. По его словам, американская санкционная политика стала "одним из важнейших шагов" в поддержку энергетической безопасности Украины.

Проект "Северный поток — 2" предусматривает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры —британско-голландская Royal Dutch Shell, австрийская OMV, французская Engie и немецкие Uniper и Wintershall — финансируют проект на 50%.