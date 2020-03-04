Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-04T12:47+0300
https://ria.ru/20200304/1568138373.html
В Госдуме оценили заявление "Нафтогаза" о "Северном потоке — 2"
https://cdn21.img.ria.ru/images/155624/41/1556244193_0:120:2863:1730_1036x0_80_0_0_87a5f9271577c73e4e33b46cc1bae4cd.jpg
РИА Новости

В Госдуме оценили заявление "Нафтогаза" о "Северном потоке — 2"

12:47 04.03.2020
24283
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкНа территории компрессорной станции "Портовая" магистрального газопровода "Северный поток"
На территории компрессорной станции Портовая магистрального газопровода Северный поток
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Украинские власти, рассказывая о переговорах с США по "Северному потоку — 2", забывают упомянуть свою истинную роль в таких "играх". Об этом RT заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик.
Таким образом он прокомментировал заявление главы "Нафтогаза" Андрея Коболева о том, что компания обсуждает с американской стороной возможность введения дополнительных мер, чтобы помешать строительству российского газопровода.
Парламентарий отметил, что в настоящую игру, в которой цель США заключается в том, чтобы не допустить строительство "Северного потока — 2" и нарастить объем продаж своего сланцевого газа, Украину никогда не пустят как равного партнера.

"Но господина Коболева, по всей видимости, вполне устраивает роль фишки на игральном столе, которую переставляют с клетки на клетку его "американские партнеры", — добавил депутат.

Ранее Коболев сообщил, что Киев ведет переговоры с Вашингтоном о том, чтобы "окончательно похоронить" российский газопровод. По его словам, американская санкционная политика стала "одним из важнейших шагов" в поддержку энергетической безопасности Украины.
Строительство газопровода Северный поток — 2
Вчера, 10:04
"Нафтогаз" обсуждает с США меры против "Северного потока — 2"
Проект "Северный поток — 2" предусматривает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры —британско-голландская Royal Dutch Shell, австрийская OMV, французская Engie и немецкие Uniper и Wintershall — финансируют проект на 50%.
Против строительства активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Достроить газопровод предполагалось до конца прошлого года, однако в декабре Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, в который включили санкции против "Северного потока — 2" и "Турецкого потока".
Строительство газопровода Северный поток-2
6 февраля, 08:00
Стало ясно, как достроят "Северный поток — 2"
5522214072
Обсудить 7
РоссияСеверный поток — 2ГазпромСШААндрей КоболевДмитрий БеликНафтогаз УкраиныУкраинаВ миреЭкономика
Популярные комментарии
Кобелина...
4 марта, 12:49
Von Stirliz
1340001
Рекомендуем
Разрушенные дома в населенном пункте ад-Дейр аш-Шаркий в Сирии на юго-востоке провинции Идлиб
Боевики в Идлибе отравились химоружием при попытке провокации
Президент РФ Владимир Путин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Ирана Хасан Рухани на церемонии фотографирования участников встречи глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию.
"Мы не станем терпеть Москву". Турция снова ссорится — теперь с Ираном
Президент России Владимир Путин
Путин рассказал об идущих из-за границы фейках по коронавирусу
Танкер Проспект Королёва компании Совкомфлот
"Газпром" побеждает: Европа отказывается от американского СПГ
Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель во время брифинга в Киеве
В Киеве рассказали об отказе России от украинской электроэнергии
Президент Ирана Хасан Роухани
Роухани прокомментировал предложение США о помощи Ирану
Провинция Идлиб в Сирии
Готовившие химатаку в Идлибе террористы допустили утечку
Лидер политической партии Батькивщина Юлия Тимошенко на заседании Верховной рады Украины
Тимошенко заявила о "полном коллапсе" на Украине
Флаги ЕС
Парламент Болгарии не поддержал отмену антироссийских санкций ЕС
Актер Алексей Панин
Алексей Панин рассказал, куда хочет уехать из России
Заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Сергей Краевой
Мишустин освободил Краевого от должности замглавы Минздрава
Президент Сирии Башар Асад во время интервью
Асад назвал следующую после Идлиба цель сирийской армии
Афганские мужчины празднуют заключение соглашения между США и движением Талибан
США капитулировали в Афганистане. Украине приготовиться
Московский Кремль
Песков прокомментировал поправку к Конституции о народе
Турецкие и российские военные во время совместного патрулирования на северо-востоке Сирии
Противоречия из-за Идлиба ничего не изменят для Турции и России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:07Россиянам рассказали, как правильно есть яблоки
02:58В Москве следователи проверят заявления СМИ об избиении двойняшек
02:54Биржи США закрылись ростом на фоне финансирования борьбы с COVID-19
02:49В Подольске начнется процесс по делу Александра Шестуна
02:46Сирийские военные успешно отразили ракетную атаку
02:43В Москве суд приступит к рассмотрению дела "Черного блока"
02:40В четвертый раз за сорок лет архитектурный "Оскар" достался женщинам
02:39"Хрен редьки не слаще": экс-депутат Рады оценил смену премьера Украины
02:34В Чили подтвердили третий случай заболевания коронавирусом
02:26Израильская армия не комментирует сообщения об ударах по Сирии
02:20Источник сообщил о пострадавших при взрыве боеприпаса под Мурманском
02:12Мосгорсуд рассмотрит жалобу по делу розыгрыша с "коронавирусом"
02:11В Сирии заявили, что отражают ракетную атаку Израиля в Кунейтре
01:56Сирийские ПВО отражают атаку в небе над городом Хомс
01:42Эксперт оценила слова Смирнова о "ненужности" образования для девочек
01:42Правительство обсудит выплаты к 75-летию Победы
01:34Сандерс выпустил ролик с комплиментами Обамы в свой адрес
01:28В Киеве надеются на новые санкций ЕС к России из-за сообщения с Крымом
01:17В Ирландии число случаев заражения коронавирусом увеличилось до шести
01:06Губернатор Нью-Йорка обещает "десятки и десятки" зараженных COVID-19
Лента новостейМолния