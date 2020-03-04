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Москалькова встретится с женой и дочерью Ярошенко
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РИА Новости

Москалькова встретится с женой и дочерью Ярошенко

12:26 04.03.2020
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
© РИА Новости / Нина Зотина
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что в ближайшее время встретится с женой и дочерью российского летчика Константина Ярошенко, отбывающего наказание в американской тюрьме.
Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. В конце октября 2019 года супруга летчика Виктория Ярошенко сообщила РИА Новости, что американские власти отказали в его передаче.
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"В ближайшее время у меня будет встреча с женой и дочерью Ярошенко. Я продолжаю вместе с нашим МИДом и консульскими службами делать всt возможное для того, чтобы сохранить жизнь этого человека, так много перестрадавшего и принявшего несправедливость", - рассказала Москалькова журналистам.
Она подчеркнула, что продолжает держать ситуацию с Ярошенко на контроле, а также держит связь с тюремным ведомством США и направляла обращение в американское посольство.
Омбудсмен обратила внимание на то, что в прошлом году Ярошенко было отказано в досрочном освобождении и переводе в другую страну для отбывания наказания. По законодательству США, для повторного обращения должно пройти два года, поэтому следующее обращение возможно в 2022 году.
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Татьяна МоскальковаКонстантин ЯрошенкоСШАВ мире
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