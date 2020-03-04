Москалькова встретится с женой и дочерью Ярошенко

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что в ближайшее время встретится с женой и дочерью российского летчика Константина Ярошенко , отбывающего наказание в американской тюрьме.

Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. В конце октября 2019 года супруга летчика Виктория Ярошенко сообщила РИА Новости, что американские власти отказали в его передаче.

"В ближайшее время у меня будет встреча с женой и дочерью Ярошенко. Я продолжаю вместе с нашим МИДом и консульскими службами делать всt возможное для того, чтобы сохранить жизнь этого человека, так много перестрадавшего и принявшего несправедливость", - рассказала Москалькова журналистам.

Она подчеркнула, что продолжает держать ситуацию с Ярошенко на контроле, а также держит связь с тюремным ведомством США и направляла обращение в американское посольство.