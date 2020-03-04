В Сеть выложили видео со съемок четвертого сезона "Очень странных дел"

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. На официальном YouTube аккаунте "Очень странных дел" опубликовали видео, в котором актеры читают сценарий четвертого сезона сериала.

В ролике актеры Дэвид Харбор, Финн Вулфард, Джо Кири, Гейтен Матараццо, Калеб Маклафлин, Сэди Синк, Кара Буоно читают фрагмент сценария.

Снято все как будто в 80-е годы на старую видеокамеру, так как действие сериала разворачивается в Америке того времени.

Персонажа Дэвид Харбора (шериф Хоппер) убили в предыдущем сезоне, но он неожиданно появился в недавнем тизере сериала.

Читки сценария – традиционная практика в кинопроизводстве. Как правило, в них участвуют все актеры, и проводятся они перед началом съемок.