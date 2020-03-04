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В Сеть выложили видео со съемок четвертого сезона "Очень странных дел"
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РИА Новости

В Сеть выложили видео со съемок четвертого сезона "Очень странных дел"

17:46 04.03.2020
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. На официальном YouTube аккаунте "Очень странных дел" опубликовали видео, в котором актеры читают сценарий четвертого сезона сериала.
В ролике актеры Дэвид Харбор, Финн Вулфард, Джо Кири, Гейтен Матараццо, Калеб Маклафлин, Сэди Синк, Кара Буоно читают фрагмент сценария.
Снято все как будто в 80-е годы на старую видеокамеру, так как действие сериала разворачивается в Америке того времени.
Персонажа Дэвид Харбора (шериф Хоппер) убили в предыдущем сезоне, но он неожиданно появился в недавнем тизере сериала.
Читки сценария – традиционная практика в кинопроизводстве. Как правило, в них участвуют все актеры, и проводятся они перед началом съемок.
Ориентировочно четвертый сезон "Очень странных дел" выйдет в 2021 году.
Кадр из сериала Очень странные дела
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