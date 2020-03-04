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Иранский посол назвал перспективные сферы для сотрудничества с Россией
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РИА Новости

Иранский посол назвал перспективные сферы для сотрудничества с Россией

12:22 04.03.2020
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в РФ Казем Джалали
Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в РФ Казем Джалали
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в фотобанк
Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в РФ Казем Джалали. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Иран заинтересован в сотрудничестве с Россией, в числе перспективных вопросов - разработка месторождений, поставки зерна и развитие туризма, заявил посол Ирана в РФ Казем Джалали в программе ректора Дипакадемии при МИД РФ Александра Яковенко "Глобальный разговор" на канале "Россия 24".
По словам Джалали, большие возможности представляет сфера энергетики. "Хотя и мы, и вы – производители углеводородов, у вас есть хороший опыт в разработке нефтяных месторождений и добыче, и в этой сфере, конечно, можно работать на территории Ирана", - сказал дипломат. По его словам, в некоторых сферах Иран нуждается в российских промышленных компетенциях. "Допустим, огромная ниша для инвестиций – обнаружение и разработка месторождений", - отметил он.
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"Россия также – крупный производитель зерна, около 120 миллионов тонн. Мы тоже наращиваем производство зерна, но у нас есть и небольшая потребность, часть которой Россия может полностью закрывать. Кроме того, Россия может через территорию Ирана экспортировать своё зерно в страны Ближнего Востока и в Дальнюю Азию", - сказал посол Ирана в Москве. Он добавил, что в этом случае Иран получил бы выгоду от транзита, а также возможность перерабатывать зерно на своих мукомольных предприятиях и экспортировать продукцию.
Кроме того, потенциал для развития есть и у туризма, считает посол Ирана. По его словам, сейчас турпоток между странами не очень развит. "В сфере туризма у вас есть и опыт, и капиталы… И можно у нас, в Иране, получить прибыль", - подчеркнул он.
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РоссияКазем ДжалалиИранАлександр ЯковенкоВ мире
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