Иранский посол назвал перспективные сферы для сотрудничества с Россией

По словам Джалали, большие возможности представляет сфера энергетики. "Хотя и мы, и вы – производители углеводородов, у вас есть хороший опыт в разработке нефтяных месторождений и добыче, и в этой сфере, конечно, можно работать на территории Ирана", - сказал дипломат. По его словам, в некоторых сферах Иран нуждается в российских промышленных компетенциях. "Допустим, огромная ниша для инвестиций – обнаружение и разработка месторождений", - отметил он.

"Россия также – крупный производитель зерна, около 120 миллионов тонн. Мы тоже наращиваем производство зерна, но у нас есть и небольшая потребность, часть которой Россия может полностью закрывать. Кроме того, Россия может через территорию Ирана экспортировать своё зерно в страны Ближнего Востока и в Дальнюю Азию", - сказал посол Ирана в Москве. Он добавил, что в этом случае Иран получил бы выгоду от транзита, а также возможность перерабатывать зерно на своих мукомольных предприятиях и экспортировать продукцию.