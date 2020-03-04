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Пресс-конференция о проведении международной акции "Сад Памяти"
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РИА Новости

Пресс-конференция о проведении международной акции "Сад Памяти"

12:01 04.03.2020 (обновлено: 12:05 04.03.2020)
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11 марта в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция, посвященная проведению международной акции "Сад Памяти".
Участники:
- народный артист СССР, сопредседатель Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк" Василий ЛАНОВОЙ;
- заместитель руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) Александр РАДЬКОВ;
- председатель Центрального штаба Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольга АМЕЛЬЧЕНКОВА;
- президент Фонда памяти полководцев Победы, дочь маршала Ивана Конева Наталья КОНЕВА.

В годовщину 75-летия Победы Всероссийское добровольческое движение "Волонтеры Победы" и Фонд памяти полководцев Победы объявляют об инициативе создания погибшим живого памятника и предлагают высадить 27 миллионов деревьев. Предполагаемые сроки проведения акции — с 18 марта по 22 июня. Место для Сада Памяти найдется в каждом городе – и не только в пределах нашей страны. Готовность оказать поддержку в организации акции выразили Федеральное агентство лесного хозяйства и Всероссийское общество охраны природы.
Когда и где стартует акция? Как присоединиться к инициативе и посадить дерево в честь своего героя? Когда Сад Памяти появится именно в вашем городе? Где уже можно получить всю доступную информацию?

Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
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ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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