В МИД призвали не спекулировать по поводу доклада МАГАТЭ по Ирану

"Я бы не стал спекулировать по поводу доклада МАГАТЭ. До сих пор в рамках Агентства мы исходим из того, что Иран остается наиболее прозрачным в плане его ядерной деятельности государством. И дальнейшее участие Ирана в осуществлении своих обязательств по его деятельности в рамках МАГАТЭ является ключевым для обеспечения безопасности Ирана с любой точки зрения", - сказал Ермаков на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".