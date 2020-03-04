В МИД призвали не спекулировать по поводу доклада МАГАТЭ по Ирану

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Россия призывает воздержаться от спекуляций по поводу последнего доклада МАГАТЭ по Ирану, сообщил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на доклад МАГАТЭ, текст которого оказался в распоряжении журналистов, передало, что запасы низкообогащенного урана в Иране превысили тонну. Согласно документу, по состоянию на 19 февраля запасы иранского низкообогащенного урана составили 1020 килограммов. В рамках соглашения этот лимит составлял 202,8 килограмма.
"Я бы не стал спекулировать по поводу доклада МАГАТЭ. До сих пор в рамках Агентства мы исходим из того, что Иран остается наиболее прозрачным в плане его ядерной деятельности государством. И дальнейшее участие Ирана в осуществлении своих обязательств по его деятельности в рамках МАГАТЭ является ключевым для обеспечения безопасности Ирана с любой точки зрения", - сказал Ермаков на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
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Германия, Франция и Великобритания 14 января объявили о запуске механизма разрешения споров в рамках ядерной сделки с Ираном из-за отказа Тегерана выполнять часть обязательств по документу. Европейцы на протяжении некоторого времени обсуждали принятие данной меры, но решились на этот шаг только после того, как Иран в рамках поэтапного сокращения своих обязательств по соглашению, из которого ранее вышли США, объявил об отказе от ограничений по количеству центрифуг.