КНР выступила против того, чтобы COVID-19 называли "китайским вирусом"

"Отдельные СМИ называют COVID-19 "китайским вирусом", и это крайне безответственно. Мы решительно выступаем против этого", - заявил дипломат.
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Чжао Лицзянь подчеркнул, что, во-первых, работа по определению источника заболевания все еще продолжается, и окончательных выводов пока нет. Он напомнил заявление главы специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшаня о том, что факт того, что новый тип коронавируса впервые был выявлен в Китае, вовсе не означает, что источник нового коронавируса зародился именно здесь.
"Всемирная организация здравоохранения неоднократно заявляла, что COVID-19 - глобальный феномен, его источник все еще предстоит определить, а в настоящий момент следует уделять внимание тому, как сдержать и противостоять этому вирусу, необходимо избегать региональной стигматизации", - подчеркнул он.
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Он также указал на то, что ВОЗ специально дала название заболеванию COVID-19, которое не связано с каким-либо регионом или страной. Дипломат вместе с тем призвал международное сообщество совместными усилиями бороться со слухами, клеветой, предрассудками.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Жертвами болезни в Китае стал уже 2981 человек, почти 50 тысяч пациентов выздоровели.
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