Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-04T11:51+0300
https://ria.ru/20200304/1568134979.html
КНР выступила против того, чтобы COVID-19 называли "китайским вирусом"
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564981439_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_e11c6639ba0934ce0c491d0a2018671c.jpg
РИА Новости

КНР выступила против того, чтобы COVID-19 называли "китайским вирусом"

11:51 04.03.2020
340
© REUTERS / Thomas PeterМедицинский работник с термометром на контрольно-пропускном пункте в Китае
Медицинский работник с термометром на контрольно-пропускном пункте в Китае
© REUTERS / Thomas Peter
Медицинский работник с термометром на контрольно-пропускном пункте в Китае
ПЕКИН, 4 мар – РИА Новости. Китай выступает против того, чтобы COVID-19 называли "китайским вирусом", заявил на брифинге в среду официальный представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь.
"Отдельные СМИ называют COVID-19 "китайским вирусом", и это крайне безответственно. Мы решительно выступаем против этого", - заявил дипломат.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
Чжао Лицзянь подчеркнул, что, во-первых, работа по определению источника заболевания все еще продолжается, и окончательных выводов пока нет. Он напомнил заявление главы специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшаня о том, что факт того, что новый тип коронавируса впервые был выявлен в Китае, вовсе не означает, что источник нового коронавируса зародился именно здесь.
"Всемирная организация здравоохранения неоднократно заявляла, что COVID-19 - глобальный феномен, его источник все еще предстоит определить, а в настоящий момент следует уделять внимание тому, как сдержать и противостоять этому вирусу, необходимо избегать региональной стигматизации", - подчеркнул он.
Знак коронавируса
1 марта, 08:00
Чума XXI века: что если мы не умрем
Он также указал на то, что ВОЗ специально дала название заболеванию COVID-19, которое не связано с каким-либо регионом или страной. Дипломат вместе с тем призвал международное сообщество совместными усилиями бороться со слухами, клеветой, предрассудками.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Жертвами болезни в Китае стал уже 2981 человек, почти 50 тысяч пациентов выздоровели.
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
28 января, 11:11
Карта распространения нового коронавируса
820010
Обсудить 5
Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаМИД КНРКитайВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Ирана Хасан Рухани на церемонии фотографирования участников встречи глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию.
"Мы не станем терпеть Москву". Турция снова ссорится — теперь с Ираном
Иркутский чиновник съел вещдок во время задержания
Задержанный иркутский чиновник съел улики на глазах у следователей
Афганские мужчины празднуют заключение соглашения между США и движением Талибан
США капитулировали в Афганистане. Украине приготовиться
Пассажир в терминале F в международном аэропорту Шереметьево имени А. С. Пушкина в Москве
Симптомы коронавируса: как распознать болезнь
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по наиболее актуальным международным проблемам
В Госдуму поступили поправки Путина к Конституции
Самолет авиакомпании Армения
Авиакомпания Armenia приостановила рейсы в Тель-Авив
Комплекс ЗАК-57 Деривация-ПВО калибром 57
Зачистить небо: на что способен перспективный комплекс "Деривация-ПВО"
Женские ноги
Проституток в России предлагают приравнять к врачам и военным
Автомобиль Газель NN на выставке транспорта Comtrans 2019
Конкуренция по-американски: санкции вынудили ГАЗ продавать активы
Севастополь
В Крыму 50 человек проходят карантин по коронавирусу
Багаж в аэропорту
Сотрудник авиакомпании объяснил, почему при отправке теряется багаж
Турникет в московском метро
В Москве 5,8 тысячи человек оштрафовали за использование чужих соцкарт
Здоровое питание по часам
Ученые назвали оптимальную схему питания
Храм Анкор Ват, Камбоджа
Турпоток из Китая в Таиланд и Камбоджу упал на 80 процентов
Девушка в медицинской маске на улице
Немецкий эксперт рассказала, как убить коронавирус
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:39Фирмы готовы перебронировать лыжные туры в Италию на следующую зиму
12:38Москва готова к проведению электронного голосования по Конституции
12:34Первый женский экипаж патрульного катера появился на флоте
12:34В Кремле прокомментировали остановку падения доходов россиян
12:34В Сочи потушили пожар на рынке
12:29В МИД оценили ситуацию с мораторием по размещению РСМД
12:26Москалькова встретится с женой и дочерью Ярошенко
12:24Кремль не комментирует предстоящий суд по крушению MH17
12:23В Германии число случае заболевания коронавирусом выросло до 240
12:22Песков: понятие "государствообразующий народ" не ущемляет ничьи права
12:22Иранский посол назвал перспективные сферы для сотрудничества с Россией
12:21В Кремле заявили о выполнении мер по защите президента от коронавируса
12:21В Кремле рассказали о предстоящих переговорах Путина и Эрдогана
12:20В Москве не осложнялась ситуация с коронавирусом, заявил Песков
12:18Россия изучит обращение властей Абхазии о возможном отравлении Бжании
12:16Умер адмирал флота Алексей Сорокин
12:14Медики рассказали о состоянии заразившегося коронавирусом украинца
12:14ВЦИОМ узнал, сколько россиян считают себя фрилансерами и самозанятыми
12:10В МИД оценили возможность подключения Китая к переговорам по СНВ
12:10В Израиле более тысячи школьников поместили на карантин из-за COVID-19
Лента новостейМолния