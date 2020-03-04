КНР выступила против того, чтобы COVID-19 называли "китайским вирусом"

Медицинский работник с термометром на контрольно-пропускном пункте в Китае

Медицинский работник с термометром на контрольно-пропускном пункте в Китае

ПЕКИН, 4 мар – РИА Новости. Китай выступает против того, чтобы COVID-19 называли "китайским вирусом", заявил на брифинге в среду официальный представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь.

"Отдельные СМИ называют COVID-19 "китайским вирусом", и это крайне безответственно. Мы решительно выступаем против этого", - заявил дипломат.

Чжао Лицзянь подчеркнул, что, во-первых, работа по определению источника заболевания все еще продолжается, и окончательных выводов пока нет. Он напомнил заявление главы специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшаня о том, что факт того, что новый тип коронавируса впервые был выявлен в Китае, вовсе не означает, что источник нового коронавируса зародился именно здесь.

"Всемирная организация здравоохранения неоднократно заявляла, что COVID-19 - глобальный феномен, его источник все еще предстоит определить, а в настоящий момент следует уделять внимание тому, как сдержать и противостоять этому вирусу, необходимо избегать региональной стигматизации", - подчеркнул он.

Он также указал на то, что ВОЗ специально дала название заболеванию COVID-19, которое не связано с каким-либо регионом или страной. Дипломат вместе с тем призвал международное сообщество совместными усилиями бороться со слухами, клеветой, предрассудками.