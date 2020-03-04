Иран заинтересован оставаться в рамках ДНЯО, заявили в МИД

"Говорить о том, что в результате создавшихся проблем в рамках всеобъемлющего плана действий (СВПД - ред.) Иран может выйти из ДНЯО, не приходится. Иран заинтересован оставаться в рамках договора. Договор является той основной, на которой выстраиваются отношения Ирана с другими государствами", - сказал Ермаков на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".