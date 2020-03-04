Иран заинтересован оставаться в рамках ДНЯО, заявили в МИД

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Иран заинтересован оставаться в рамках Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), говорить о возможности его выхода из договора не приходится, сказал директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.
"Говорить о том, что в результате создавшихся проблем в рамках всеобъемлющего плана действий (СВПД - ред.) Иран может выйти из ДНЯО, не приходится. Иран заинтересован оставаться в рамках договора. Договор является той основной, на которой выстраиваются отношения Ирана с другими государствами", - сказал Ермаков на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
ДНЯО, действующий с 1970 года, является многосторонним договором, направленным на ограничение распространения ядерного оружия. Согласно Договору, государства, не обладающие ядерным оружием, обязались не приобретать ядерное оружие, а государства, обладающие ядерными силами, обязаны проводить разоружение. При этом все государства имеют право получить доступ к ядерным технологиям в мирных целях при определенных гарантиях.
ООН каждые пять лет проводит обзор ДНЯО. Очередная обзорная конференция должна пройти весной этого года. Участниками ДНЯО являются 191 государство.
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