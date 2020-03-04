Саммит "Россия – Исламский мир" перенесли из-за коронавируса

КАЗАНЬ, 4 мар - РИА Новости. Проведение международного экономического саммита "Россия-Исламский мир: KazanSummit", который должен был состояться в июне, перенесено на более поздний срок из-за коронавируса, сообщили организаторы форума.
"В связи с объявлением Всемирной организацией здравоохранения чрезвычайной ситуации из-за вспышки новой коронавирусной инфекции международный экономический саммит "Россия-Исламский мир: с" переносится на более поздний срок", - говорится на официальной странице саммита в Instagram.
О дате проведения саммита организаторы обещают сообщить позднее, отмечая, что безопасность и здоровье его участников превыше всего.
Международный экономический саммит России и стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) впервые прошел в Казани в 2009 году и за это время стал главной площадкой экономического взаимодействия российских регионов и исламских государств. KazanSummit проходит при поддержке Совета Федерации РФ и правительства Татарстана. Целью форума является укрепление торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран ОИС. Мероприятие проходит в рамках деятельности группы стратегического видения "Россия-Исламский мир", председателем которой является президент Татарстана Рустам Минниханов.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Жертвами болезни в Китае стал уже 2981 человек, почти 50 тысяч пациентов выздоровели.
Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 72 странах. Число зараженных превысило 10 тысяч, скончались более 160 человек.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса