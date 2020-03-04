Саммит "Россия – Исламский мир" перенесли из-за коронавируса

О дате проведения саммита организаторы обещают сообщить позднее, отмечая, что безопасность и здоровье его участников превыше всего.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Жертвами болезни в Китае стал уже 2981 человек, почти 50 тысяч пациентов выздоровели.