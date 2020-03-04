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ЦИК и ОНФ договорились об информировании о голосовании по Конституции
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РИА Новости

ЦИК и ОНФ договорились об информировании о голосовании по Конституции

11:10 04.03.2020
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© РИА Новости / Александр КондратюкКонституция РФ
Конституция РФ
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Конституция РФ. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. ЦИК и Общероссийский народный фронт (ОНФ) подписали соглашение о сотрудничестве в части информационно-разъяснительной деятельности во время подготовки и проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
Соглашение подписали руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов и председатель ЦИК Элла Памфилова.
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"Наш актив в субъектах РФ сделает все, чтобы каждый гражданин знал, где будет проходить голосование, как оно будет проходить, содержание поправок... Приложим для этого все усилия", - сказал Кузнецов.
В свою очередь Памфилова отметила, что самое главное - донести до каждого гражданина России, имеющего право голоса, в полной мере информацию о предстоящем общероссийском голосовании.
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Она подчеркнула, что содержание этой работы будет изложено в дальнейшем в соглашении.
"Те сотни тысяч людей, которые входят сейчас в наш актив во всех субъектах РФ, они сделают все, чтобы каждый гражданин РФ знал, где он может проголосовать, как он может проголосовать, а также была поправка подробно ознакомиться с теми поправками, которые предложены", - добавил Кузнецов.
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Элла ПамфиловаКонституция РФМихаил Кузнецов (губернатор)Общероссийский народный фронтЦИК РФОбщество
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