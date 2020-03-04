ЦИК и ОНФ договорились об информировании о голосовании по Конституции

"Наш актив в субъектах РФ сделает все, чтобы каждый гражданин знал, где будет проходить голосование, как оно будет проходить, содержание поправок... Приложим для этого все усилия", - сказал Кузнецов.

В свою очередь Памфилова отметила, что самое главное - донести до каждого гражданина России, имеющего право голоса, в полной мере информацию о предстоящем общероссийском голосовании.

Она подчеркнула, что содержание этой работы будет изложено в дальнейшем в соглашении.