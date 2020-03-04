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На Ставрополье осудили экс-полицейских, силой забравших скот у фермера
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РИА Новости

На Ставрополье осудили экс-полицейских, силой забравших скот у фермера

11:00 04.03.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 4 мар - РИА Новости. Суд приговорил к 6,5 и 5 годам колонии двух бывших полицейских из Карачаево-Черкесии, которые избили фермера и забрали у него скот на Ставрополье, сообщает следственное управление СК по Ставропольскому краю.
Следствием и судом установлено, что в июне 2013 года двое полицейских под предлогом проведения процессуальных действий по уголовному делу о кражах крупнорогатого скота на территории Усть-Джегутинского района КЧР, не имея соответствующего поручения следователя, прибыли в хутор Козлов Изобильненского района, где с целью получения изобличающих показаний о совершении нераскрытых краж скота, избили и незаконно изъяли у местного фермера 19 голов животных, причинив ущерб на сумму более 500 тысяч рублей.
"Бывший начальник отдела уголовного розыска отдела МВД России по Усть-Джегутинскому району КЧР Мурат Каракетов и старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска отдела МВД России по Усть-Джегутинскому району КЧР Азамат Эбзеев признаны виновными в совершении преступления по статье УК РФ "превышение должностных полномочий", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Каракетову назначено 6,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, Эбзееву – 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима с лишением специальных званий каждого.
Бывший начальник управления МВД России по Камчатскому краю Александр Сидоренко
28 февраля, 09:32
Экс-глава УМВД по Камчатке получил срок за превышение полномочий
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Карачаево-Черкесская республика (КЧР)Следственный комитет России (СК РФ)Ставропольский крайПроисшествия
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