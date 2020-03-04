На Ставрополье осудили экс-полицейских, силой забравших скот у фермера

Следствием и судом установлено, что в июне 2013 года двое полицейских под предлогом проведения процессуальных действий по уголовному делу о кражах крупнорогатого скота на территории Усть-Джегутинского района КЧР, не имея соответствующего поручения следователя, прибыли в хутор Козлов Изобильненского района, где с целью получения изобличающих показаний о совершении нераскрытых краж скота, избили и незаконно изъяли у местного фермера 19 голов животных, причинив ущерб на сумму более 500 тысяч рублей.