Священник рассказал, как сделать пост осмысленным

"Родители и дети, братья и сестры, коллеги по работе – это те, ради кого мы постимся. Родители, читайте вечером с детьми не обязательно только и столько молитвенные правила, просто книги, поговорите с ними. Дети, позвоните родителям. Посмотрите в Москве не только на людей в масках, но и на тех, кому действительно трудно в этой жизни, и постарайтесь действительно что-то для них сделать. Тогда пост окажется не бессмысленным в вашей жизни", - сказал Козлов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", прошедшей в рамках проекта "Религия и мировоззрение".