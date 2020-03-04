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Религия и мировоззрение
2020-03-04T10:58+0300
https://ria.ru/20200304/1568131311.html
Священник рассказал, как сделать пост осмысленным
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РИА Новости

Священник рассказал, как сделать пост осмысленным

10:58 04.03.2020
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© РИА Новости / Нина ЗотинаПредседатель Учебного комитета Русской Православной Церкви, настоятель храма преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной в Москве протоиерей Максим Козлов
Председатель Учебного комитета Русской Православной Церкви, настоятель храма преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной в Москве протоиерей Максим Козлов
© РИА Новости / Нина Зотина
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. В Великий пост нужно постараться посмотреть на окружающих людей более милосердным и внимательным взглядом и постараться им помочь, тогда пост не будет бессмысленным, заявил глава учебного комитета Русской православной церкви, настоятель храма преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной в Москве протоиерей Максим Козлов.
"Родители и дети, братья и сестры, коллеги по работе – это те, ради кого мы постимся. Родители, читайте вечером с детьми не обязательно только и столько молитвенные правила, просто книги, поговорите с ними. Дети, позвоните родителям. Посмотрите в Москве не только на людей в масках, но и на тех, кому действительно трудно в этой жизни, и постарайтесь действительно что-то для них сделать. Тогда пост окажется не бессмысленным в вашей жизни", - сказал Козлов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", прошедшей в рамках проекта "Религия и мировоззрение".
По его словам, одна из целей любого поста – "постараться увидеть людей вокруг себя более милосердным и внимательным к ним взглядом".
Причастие
Вчера, 15:06Религия и мировоззрение
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Ранее Козлов кроме следования традиционным пищевым ограничением призвал верующих в пост бороться с зависимостями: курением, чрезмерным употреблением алкоголя, кофе, использованием соцсетей.
Великий пост у православных христиан в 2020 году начался второго марта. В эти семь недель, которые предшествуют празднику Воскресения Христова, принято ограничивать себя в еде и пустых развлечениях, усиленно молиться, чтобы сосредоточиться на духовной жизни.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрение
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