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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-03-04T11:56+0300
https://ria.ru/20200304/1568131275.html
Минобороны Турции сообщило о гибели двух военных в Идлибе
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132384_0:536:2687:2048_1036x0_80_0_0_33f52e48b2f05ee74649a8a1b1035a4d.jpg
РИА Новости

Минобороны Турции сообщило о гибели двух военных в Идлибе

10:57 04.03.2020 (обновлено: 11:56 04.03.2020)
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© AFP 2020 / Omar Haj KadourДым над городом Аль-Бара в южной части провинции Идлиб
Дым над городом Аль-Бара в южной части провинции Идлиб
© AFP 2020 / Omar Haj Kadour
АНКАРА, 4 мар — РИА Новости. Минобороны Турции сообщило о гибели двух своих военных в Идлибе, еще шестеро ранены.
"Ведется ответный огонь по целям режима (Башара Асада. — Прим. ред.) в этом районе", — говорится в заявлении.
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Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля террористы группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия Асада открыла ответный огонь. Обстрелу подверглись в том числе турки, которые не должны были там находиться.
В результате погибли 36 турецких военных, ранения получили более 30 человек. Сразу после этого российская сторона приняла меры для полного прекращения огня сирийскими войсками, была обеспечена безопасная эвакуация погибших и раненых на территорию Турции. В Минобороны подчеркнули, что российская авиация в этом районе не применялась.
В тот же день Анкара начала против Сирии военную операцию "Весенний щит". По турецким данным, с тех пор уничтожены три сирийских самолета, восемь вертолетов, три беспилотника, 151 танк, 47 артиллерийских орудий, 52 многоствольные ракетные установки, восемь систем ПВО, 12 противотанковых орудий, 51 единица бронетехники, 60 военных машин, десять складов боеприпасов; "обезврежены" 3138 сирийских солдат.
Ракетная батарея Патриот
Вчера, 21:35
Турция разместит в Сирии дополнительные системы ПВО
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов. Так, в российско-турецком меморандуме от 18 сентября 2018 года, согласованном по итогам встречи президентов Путина и Эрдогана, говорилось о сохранении статус-кво по присутствию турецких военных, но при условии вывода из идлибской зоны деэскалации всех террористических радикальных группировок до 15 октября 2018 года. Также оговаривалось, что будут предприняты "эффективные меры для обеспечения устойчивого режима прекращения боевых действий" в границах этой зоны. Пункт седьмой меморандума предполагал проведение совместного российско-турецкого патрулирования в этом районе.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Обострение ситуации в ИдлибеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Джабхат ан-НусраСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Обострение ситуации в Идлибе (февраль 2020)Минобороны ТурцииИдлиб (мухафаза)ТурцияСирияВ мире
Популярные комментарии
После такой агрессии турецкого режима Эрдогана поддерживающего террористов разве у нормального человека может остаться желание поддержать его материально поехав на море или купив помидоры?
4 марта, 11:47
ВИВасилий Иванов
4110001
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