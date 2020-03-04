Пресс-конференция в рамках спецпроекта "Украинское досье"

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5 марта в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет мультимедийная пресс-конференция на тему: "Кадровый кризис на Украине: возможна ли перезагрузка власти?". Мероприятие состоится в рамках проекта "Украинское досье".