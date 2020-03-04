Пресс-конференция в рамках спецпроекта "Украинское досье"

Участники:
- депутат Государственной Думы РФ Константин ЗАТУЛИН;
- ведущий научный сотрудник РИСИ Олег НЕМЕНСКИЙ;
- депутат Верховной Рады Украины 5-7 созывов, украинский политик Владимир ОЛЕЙНИК;
- политолог, директор Института политических исследований Сергей МАРКОВ.
Модератор – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.
По требованию президента Украины Владимира Зеленского на 4 марта назначено внеочередное заседание Верховной Рады, в повестку которого включены вопросы относительно кабинета министров и работы правоохранительных органов. Президент недоволен работой генпрокурора Рябошапки, депутаты – главы Национального антикоррупционного бюро Сытника, и все признают неудовлетворительной деятельность премьер-министра Гончарука.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- депутат Государственной Думы РФ Константин ЗАТУЛИН;
- ведущий научный сотрудник РИСИ Олег НЕМЕНСКИЙ;
- депутат Верховной Рады Украины 5-7 созывов, украинский политик Владимир ОЛЕЙНИК;
- политолог, директор Института политических исследований Сергей МАРКОВ.
Модератор – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.
По требованию президента Украины Владимира Зеленского на 4 марта назначено внеочередное заседание Верховной Рады, в повестку которого включены вопросы относительно кабинета министров и работы правоохранительных органов. Президент недоволен работой генпрокурора Рябошапки, депутаты – главы Национального антикоррупционного бюро Сытника, и все признают неудовлетворительной деятельность премьер-министра Гончарука.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/