Видеомост Москва – Симферополь о фестивале доккино "Победили вместе"

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11 марта в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет пресс-конференция в формате видеомоста Москва – Симферополь о проведении XVI Севастопольского международного фестиваля документальных фильмов и телепрограмм "Победили вместе".