Видеомост Москва – Симферополь о фестивале доккино "Победили вместе"

Участники:
- народный артист России, президент фестиваля Владимир МЕНЬШОВ;
- генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии Андрей БЕЛЬЯНИНОВ;
- член Совета Федерации от г. Севастополя Екатерина АЛТАБАЕВА;
- первый заместитель генерального секретаря – руководитель генерального секретариата Ассамблеи народов Евразии Светлана СМИРНОВА;
- генеральный директор компании "Первый канал. Всемирная сеть" Алексей ЕФИМОВ;
- генеральный продюсер фестиваля, президент Евразийской академии телевидения и радио Валерий РУЗИН.
В Симферополе:
- председатель Законодательного собрания г. Севастополя Владимир НЕМЦЕВ;
- общественные деятели, представители СМИ.
XVI Севастопольский международный фестиваль документальных фильмов и телевизионных программ "Победили вместе" состоится 11–20 мая. Его продолжением станет Международный общественный форум по сохранению памяти о Второй мировой и Великой Отечественной войнах "Победили вместе – во имя мира и созидания", который также пройдет в Севастополе с 20 по 23 мая.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- народный артист России, президент фестиваля Владимир МЕНЬШОВ;
- генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии Андрей БЕЛЬЯНИНОВ;
- член Совета Федерации от г. Севастополя Екатерина АЛТАБАЕВА;
- первый заместитель генерального секретаря – руководитель генерального секретариата Ассамблеи народов Евразии Светлана СМИРНОВА;
- генеральный директор компании "Первый канал. Всемирная сеть" Алексей ЕФИМОВ;
- генеральный продюсер фестиваля, президент Евразийской академии телевидения и радио Валерий РУЗИН.
В Симферополе:
- председатель Законодательного собрания г. Севастополя Владимир НЕМЦЕВ;
- общественные деятели, представители СМИ.
XVI Севастопольский международный фестиваль документальных фильмов и телевизионных программ "Победили вместе" состоится 11–20 мая. Его продолжением станет Международный общественный форум по сохранению памяти о Второй мировой и Великой Отечественной войнах "Победили вместе – во имя мира и созидания", который также пройдет в Севастополе с 20 по 23 мая.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Малый зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/