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Байден выиграл праймериз демократов в Техасе, пишут СМИ
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РИА Новости

Байден выиграл праймериз демократов в Техасе, пишут СМИ

09:49 04.03.2020 (обновлено: 09:54 04.03.2020)
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© REUTERS / Jim UrquhartКандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден
Кандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден
© REUTERS / Jim Urquhart
Кандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Бывший вице-президент США Джо Байден выиграл праймериз Демократической партии в штате Техас, прогнозирует телеканал NBC News.
Официальные результаты голосования пока не подсчитаны.
Ведущие телеканалы и информационное агентство Ассошиэйтед Пресс прогнозируют победителей в отдельных штатах до завершения подсчета голосов, основываясь на своих методах статистической обработки частичных результатов. Эти прогнозы не являются официальными, но пользуются значительным авторитетом и в большинстве случаев совпадают с окончательным результатом подсчета голосов.
На праймериз во вторник распределялись 1357 делегатов на партийный съезд. Это примерно треть от 3979 избираемых делегатов съезда. Для выдвижения в президенты необходим 1991 голос. Всего во вторник голосует 14 штатов, американцы за рубежом и жители Американского Самоа в Тихом океане.
Техас отправляет на съезд демократов 228 делегатов.
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ТехасДжозеф БайденДемократическая партия СШАСШАВ мире
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