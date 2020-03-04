СК Белоруссии завершил расследование взрыва на салюте в 2019 году

Во время салюта ко Дню независимости в 2019 году в Минске из-за взрыва фейерверочных изделий погибла женщина, еще не менее 10 человек пострадали.

По его данным, двум сотрудникам предприятия-изготовителя фейерверков предъявлено обвинение по статье "нарушение правил обращения с пиротехническими изделиями, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение ущерба в крупном размере". Действия командира роты Минской военной комендатуры квалифицированы следствием по статье "нарушение правил обращения с предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение ущерба в особо крупном размере". По этим статьям в республике предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до семи лет и на срок до пяти лет соответственно.