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2020-03-04T09:43+0300
https://ria.ru/20200304/1568127980.html
СК Белоруссии завершил расследование взрыва на салюте в 2019 году
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РИА Новости

СК Белоруссии завершил расследование взрыва на салюте в 2019 году

09:43 04.03.2020
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© Фото : Следственный комитет Республики БеларусьАвтомобиль Следственного комитета Белоруссии
Автомобиль Следственного комитета Белоруссии
© Фото : Следственный комитет Республики Беларусь
Автомобиль Следственного комитета Белоруссии. Архивное фото
МИНСК, 4 мар - РИА Новости. СК Белоруссии завершил расследование дела о взрыве салютных установок во время празднования в Минске Дня независимости, обвинение предъявлено двум сотрудникам российской фирмы и белорусскому военному, сообщила в среду пресс-служба ведомства.
Во время салюта ко Дню независимости в 2019 году в Минске из-за взрыва фейерверочных изделий погибла женщина, еще не менее 10 человек пострадали.
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Обнародовано видео взрыва во время салюта в Минске

"Главным следственным управлением Следственного комитета завершено расследование уголовного дела о взрывах салютных установок 3 июля 2019 года в Минске… Материалы переданы прокурору для направления в суд", - говорится в сообщении на сайте СК.

По его данным, двум сотрудникам предприятия-изготовителя фейерверков предъявлено обвинение по статье "нарушение правил обращения с пиротехническими изделиями, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение ущерба в крупном размере". Действия командира роты Минской военной комендатуры квалифицированы следствием по статье "нарушение правил обращения с предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение ущерба в особо крупном размере". По этим статьям в республике предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до семи лет и на срок до пяти лет соответственно.
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По версии следствия, перед проведением салюта сотрудники Минской военной комендатуры выявили несоответствие большей части пиротехнических изделий калибра 195 миллиметров нормативно-технической документации.
"Закупленная ранее у российской компании пиротехника имела брак, допущенный на предприятии-изготовителе. Так, диаметр (калибр) изделий превышал норму, что не позволяло произвести их заряжание в стволы салютных установок в штатном порядке, они подлежали безусловной отбраковке и не могли безопасно использоваться при проведении салюта. По согласованию с комендатурой для исправления на месте выявленных дефектов и замены бракованных изделий в Минск прибыли два инженера предприятия-изготовителя", - говорится в сообщении.
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По данным следствия, в процессе заряжания салютных установок фейерверочными изделиями представители предприятия из РФ вместе с командиром роты Минской военной комендатуры "дорабатывали их путем внесения изменений (уменьшение диаметра путем механического воздействия), не предусмотренных руководством по эксплуатации, нормативной и технической документацией". Как отметили в СК, такие изменения приводили изделия в небезопасное для использования состояние, что подтверждается результатами экспертных исследований и следственного эксперимента.
"Вследствие допущенных нарушений при проведении салюта произошли нештатные ситуации: взрывы изделий на низкой высоте и в стволах мортир, в результате которых один человек погиб, еще 11 пострадали. Ущерб имуществу физических и юридических лиц причинен на общую сумму свыше 740 тысяч белорусских рублей (более 330 тысяч долларов)", - добавили в пресс-службе.
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РоссияЧП во время салюта в МинскеМинскБелоруссияВ мире
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