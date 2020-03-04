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2020-03-04T09:40+0300
https://ria.ru/20200304/1568127920.html
Аэропорты Курска и Липецка временно не работают из-за тумана
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РИА Новости

Аэропорты Курска и Липецка временно не работают из-за тумана

09:40 04.03.2020
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкСтоянка самолетов в аэропорту
Стоянка самолетов в аэропорту
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
Стоянка самолетов в аэропорту. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 4 мар - РИА Новости. Туман в аэропортах Курска и Липецка стал причиной задержек рейсов, сообщили РИА Новости представители аэропортов.
По данным онлайн-табло липецкого аэропорта, задержан прилет в Липецк из московского аэропорта "Домодедово". Вылет из Липецка в "Домодедово" также задерживается.
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"В аэропорту Липецка с ночи туман. Видимость по полосе - до 300 метров в настоящий момент, высота облаков - 80 метров", - сказал собеседник агентства. По его словам, улучшение погодных условий ожидается с 13 часов среды.
В аэропорту Курска видимость по полосе 400 метров, высота облаков - 40 метров. "Из-за тумана к нам задерживается прилет рейса из Москвы, "Внуково". Должен был в 9 часов прилететь", - сказал представитель курского аэропорта. По его словам, также задерживается вылет из Курска в Москву.
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Домодедово (аэропорт)ЛипецкКурскОбщество
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