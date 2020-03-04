Аэропорты Курска и Липецка временно не работают из-за тумана

ВОРОНЕЖ, 4 мар - РИА Новости. Туман в аэропортах Туман в аэропортах Курска Липецка стал причиной задержек рейсов, сообщили РИА Новости представители аэропортов.

По данным онлайн-табло липецкого аэропорта, задержан прилет в Липецк из московского аэропорта "Домодедово". Вылет из Липецка в "Домодедово" также задерживается.

"В аэропорту Липецка с ночи туман. Видимость по полосе - до 300 метров в настоящий момент, высота облаков - 80 метров", - сказал собеседник агентства. По его словам, улучшение погодных условий ожидается с 13 часов среды.