Аэропорты Курска и Липецка временно не работают из-за тумана

По данным онлайн-табло липецкого аэропорта, задержан прилет в Липецк из московского аэропорта "Домодедово". Вылет из Липецка в "Домодедово" также задерживается.
"В аэропорту Липецка с ночи туман. Видимость по полосе - до 300 метров в настоящий момент, высота облаков - 80 метров", - сказал собеседник агентства. По его словам, улучшение погодных условий ожидается с 13 часов среды.
В аэропорту Курска видимость по полосе 400 метров, высота облаков - 40 метров. "Из-за тумана к нам задерживается прилет рейса из Москвы, "Внуково". Должен был в 9 часов прилететь", - сказал представитель курского аэропорта. По его словам, также задерживается вылет из Курска в Москву.