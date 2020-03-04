Заседание ЦИК по конституционным поправкам. Прямая трансляция
Центризбирком рассматривает вопрос распределения бюджетных средств, выделенных на проведение общероссийского голосования по поправкам к Конституции, а также вопрос о порядке выплаты вознаграждений во время подготовки и проведения голосования.
Центризбирком рассматривает вопрос распределения бюджетных средств, выделенных на проведение общероссийского голосования по поправкам к Конституции, а также вопрос о порядке выплаты вознаграждений во время подготовки и проведения голосования.
Накануне Владимир Путин внес в Госдуму поправки к проекту закона об изменении Конституции. Он предложил указать в Основном законе, что Россия — правопреемница Советского Союза и что "объединенная тысячелетней историей страна сохраняет память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога". Кроме того, среди поправок есть и положение, запрещающее отчуждать территории государства, определение брака как союза мужчины и женщины и обязательство индексировать пенсии не реже раза в год.
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