Заседание ЦИК по конституционным поправкам. Прямая трансляция

Центризбирком рассматривает вопрос распределения бюджетных средств, выделенных на проведение общероссийского голосования по поправкам к Конституции, а также вопрос о порядке выплаты вознаграждений во время подготовки и проведения голосования.

Накануне Владимир Путин внес в Госдуму поправки к проекту закона об изменении Конституции. Он предложил указать в Основном законе, что Россия — правопреемница Советского Союза и что "объединенная тысячелетней историей страна сохраняет память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога". Кроме того, среди поправок есть и положение, запрещающее отчуждать территории государства, определение брака как союза мужчины и женщины и обязательство индексировать пенсии не реже раза в год.