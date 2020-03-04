В Сочи рынок горит на площади 500 "квадратов"

СОЧИ, 4 мар - РИА Новости. Спасатели тушат пожар, охвативший 500 квадратных метров рынка в Адлерском районе Сочи, сообщает ГУМЧС России по Краснодарскому краю.
По данным ведомства, в среду в 7.55 диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре на улице Демократической в Адлере. На место были незамедлительно направлены силы и средства МЧС России.
"Пожарные подразделения прибыли к месту. Поданы пожарные стволы Дельта на тушения. Работают звенья газодымозащитников. Предварительная площадь 500 квадратных метров", - говорится в сообщении.