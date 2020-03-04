Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-04T08:59+0300
https://ria.ru/20200304/1568126021.html
ЮНИСЕФ обеспокоен игнорированием прав детей в Ливии
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/12/1564939758_0:321:3072:2048_1036x0_80_0_0_99c2b78937a19d1d099b2ae4ce436558.jpg
РИА Новости

ЮНИСЕФ обеспокоен игнорированием прав детей в Ливии

08:59 04.03.2020
127
© AP Photo / Mohamed Ben KhalifaБойцы, лояльные правительству национального согласия, во время столкновений в южной части Триполи
Бойцы, лояльные правительству национального согласия, во время столкновений в южной части Триполи
© AP Photo / Mohamed Ben Khalifa
ЭР-РИЯД, 4 мар - РИА Новости. ЮНИСЕФ наблюдает полное пренебрежение правами ребенка в Ливии даже после конференции в Берлине, заявила РИА Новости представитель ЮНИСЕФ по Ближнему Востоку и Северной Африке Джульет Тума.
"Похоже, что происходит полное игнорирование детей и их прав", - заявила Тума в кулуарах 2-го Международного гуманитарного форума в Эр-Рияде.
Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Вчера, 14:54
Путин и Меркель отметили необходимость режима прекращения боев в Ливии
По ее словам, в ЮНИСЕФ ожидали, что ситуация в Ливии улучшится, но, к сожалению, они наблюдают эскалацию насилия.
"Это неприемлемо, и это то, что стороны конфликта, кем бы они ни были, где бы они ни находились в этом регионе, должны учитывать, потому что дети должны быть защищены всегда, в том числе во время конфликта", - добавила Тума.
В Берлине 19 января прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и ряда других стран, а также ЕС и ООН. Главным итогом конференции стал призыв ее участников к прекращению огня в Ливии и обязательство воздержаться от вмешательства в конфликт, соблюдая эмбарго на поставку вооружений сторонам. Кроме того, участники встречи предложили создать комитет по контролю за выполнением договоренности о прекращении огня.
Маттиас Платцек
27 февраля, 17:35
Немецкий политик оценил развитие ситуации в Ливии
После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с армией маршала Халифы Хафтара.
100002
Обсудить 1
Обострение конфликта в ЛивииЮНИСЕФЛивияВ мире
Рекомендуем
Военные в Ливии
Глава УВКБ ООН оценил гуманитарную ситуацию в Ливии
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генсек ООН получил уведомление спецпосланника по Ливии об отставке
Мулла Абдул Гани Барадар, глава делегации талибов, и Залмай Халилзад, посланник США по вопросам мира в Афганистане, после подписания соглашения в Дохе, Катар. 29 февраля 2020
СМИ сообщили о контактах правительства Афганистана с "Талибаном"
Президент РФ Владимир Путин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Ирана Хасан Рухани на церемонии фотографирования участников встречи глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию.
"Мы не станем терпеть Москву". Турция снова ссорится — теперь с Ираном
Репортаж о пуске ракет в КНДР по южнокорейскому телевидению в Сеуле
В Сеуле рассказали подробности запуска ракет КНДР
Флаг Ливии
Ливийское посольство возобновит работу в Сирии
Мулла Абдул Гани Барадар, глава делегации талибов, и Залмай Халилзад, посланник США по вопросам мира в Афганистане, после подписания соглашения в Дохе, Катар
В МИД Китая прокомментировали подписание соглашения США и "Талибана"
Матти Ванханен
Спикер парламента Финляндии отметил важность диалога с Россией
Президент Сирии Башар Асад
Асад обсудил с делегацией властей востока Ливии борьбу с терроризмом
Cпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов на встрече с делегацией партии Сирии БААС в Москве. 26 ноября 2019
Богданов и посол Египта обсудили ситуацию в Сирии и Ливии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время беседы с журналистами
Эрдоган заявил, что Турция не закроет границы с ЕС для беженцев
Женские ноги
Проституток в России предлагают приравнять к врачам и военным
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин
Нарышкин рассказал о достижениях российской разведки на Востоке
Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем во время российско-сирийских переговоров в Дамаске
Сирия и временное правительство Ливии возобновили работу дипмиссий
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве
"Порошенко его посадит". Почему на Украине разочаровались в Зеленском
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:29В МИД оценили ситуацию с мораторием по размещению РСМД
12:26Москалькова встретится с женой и дочерью Ярошенко
12:24Кремль не комментирует предстоящий суд по крушению MH17
12:23В Германии число случае заболевания коронавирусом выросло до 240
12:22Песков: понятие "государствообразующий народ" не ущемляет ничьи права
12:22Иранский посол назвал перспективные сферы для сотрудничества с Россией
12:21В Кремле заявили о выполнении мер по защите президента от коронавируса
12:21В Кремле рассказали о предстоящих переговорах Путина и Эрдогана
12:20В Москве не осложнялась ситуация с коронавирусом, заявил Песков
12:18Россия проанализирует обращение властей Абхазии об отравлении Бжании
12:16Умер адмирал флота Алексей Сорокин
12:14Медики рассказали о состоянии заразившегося коронавирусом украинца
12:14ВЦИОМ узнал, сколько россиян считают себя фрилансерами и самозанятыми
12:10В МИД оценили возможность подключения Китая к переговорам по СНВ
12:10В Израиле более тысячи школьников поместили на карантин из-за COVID-19
12:09В Австралии ограничили продажу туалетной бумаги из-за коронавируса
12:05В Подмосковье главврач опроверг данные о побеге пациента из больницы
12:02Ученые НАСА обнаружили на Марсе странную дыру
12:01В МИД призвали не спекулировать по поводу доклада МАГАТЭ по Ирану
11:59В Таджикистане временно закрыто посещение мечетей из-за коронавируса
Лента новостейМолния