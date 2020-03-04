ЮНИСЕФ обеспокоен игнорированием прав детей в Ливии

"Похоже, что происходит полное игнорирование детей и их прав", - заявила Тума в кулуарах 2-го Международного гуманитарного форума в Эр-Рияде.
По ее словам, в ЮНИСЕФ ожидали, что ситуация в Ливии улучшится, но, к сожалению, они наблюдают эскалацию насилия.
"Это неприемлемо, и это то, что стороны конфликта, кем бы они ни были, где бы они ни находились в этом регионе, должны учитывать, потому что дети должны быть защищены всегда, в том числе во время конфликта", - добавила Тума.
В Берлине 19 января прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и ряда других стран, а также ЕС и ООН. Главным итогом конференции стал призыв ее участников к прекращению огня в Ливии и обязательство воздержаться от вмешательства в конфликт, соблюдая эмбарго на поставку вооружений сторонам. Кроме того, участники встречи предложили создать комитет по контролю за выполнением договоренности о прекращении огня.
27 февраля, 17:35Немецкий политик оценил развитие ситуации в Ливии
После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с армией маршала Халифы Хафтара.