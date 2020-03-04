Синоптики предупредили об ураганном ветре на южных Курилах

"По прогнозам сахалинского управления Росгидромета, в четверг вечером на территории Южно-Курильского района прогнозируются сильный снегопад, метель, порывы ветра составят 25-30 метров в секунду, временами доходя до ураганного – 33-35 метров в секунду", - говорится в пресс-релизе ведомства.

В администрацию муниципального образования и во взаимодействующие структуры направлены экстренные предупреждения и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий опасных и неблагоприятных природных явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУМЧС России по Сахалинской области.