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2020-03-04T08:20+0300
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Синоптики предупредили об ураганном ветре на южных Курилах
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РИА Новости

Синоптики предупредили об ураганном ветре на южных Курилах

08:20 04.03.2020
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© РИА Новости / Анто ДенисовПобережье острова Итуруп
Побережье острова Итуруп
© РИА Новости / Анто Денисов
Побережье острова Итуруп . Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 4 мар – РИА Новости. Южные Курилы окажутся в четверг под воздействием очередного циклона, информирует региональный главк МЧС России.
"По прогнозам сахалинского управления Росгидромета, в четверг вечером на территории Южно-Курильского района прогнозируются сильный снегопад, метель, порывы ветра составят 25-30 метров в секунду, временами доходя до ураганного – 33-35 метров в секунду", - говорится в пресс-релизе ведомства.
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Островные синоптики уточняют, что видимость сократится до 500 метров.
В администрацию муниципального образования и во взаимодействующие структуры направлены экстренные предупреждения и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий опасных и неблагоприятных природных явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУМЧС России по Сахалинской области.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Курильские островаОбщество
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