Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-04T08:31+0300
https://ria.ru/20200304/1568125198.html
Посол рассказал о мероприятиях перекрестного года Киргизии и России
https://cdn24.img.ria.ru/images/155548/50/1555485026_0:120:3072:1848_1036x0_80_0_0_138ed42ff1e80ed50cee0a693882c219.jpg
РИА Новости

Посол рассказал о мероприятиях перекрестного года Киргизии и России

08:15 04.03.2020 (обновлено: 08:31 04.03.2020)
276
© РИА Новости / Виталий БелоусовФлаги Киргизской Республики и Российской Федерации
Флаги Киргизской Республики и Российской Федерации
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Флаги Киргизской Республики и Российской Федерации. Архивное фото
БИШКЕК, 4 мар - РИА Новости. В рамках проведения перекрестного года России и Киргизии запланировано проведение 215 мероприятий в двух странах, заявил в среду на пресс-конференции посол РФ в Киргизии Николай Удовиченко.
"В рамках проведения перекрестного года России и Киргизии запланировано проведение 215 мероприятий", - заявил посол.
По словам Удовиченко, они не будут зациклены на культуре. Много внимания будет уделяться торгово-экономическому сотрудничеству.
"Например, инвестиционный форум Киргизии и России пройдет на Иссык-Куле летом этого года. Также запланировано проведение в Бишкеке третьего киргизского-российского бизнес-форума, в апреле планируется бизнес-миссия производителей фармацевтической продукции России в Киргизию", - рассказал посол.
Президент РФ Владимир Путин и президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков
27 февраля, 01:31
Межгосударственные отношения России и Киргизии
По словам дипломата, в рамках этих мероприятий у бизнес-кругов будет возможность пообщаться, заключить договоры с прицелом на активизацию экономического взаимодействия двух стран и исполнение заключенных ранее инвестиционных соглашений.
Как рассказал Удовиченко, проработкой программы перекрестного года занимаются вице-премьер России Алексей Оверчук и вице-премьер Киргизии Эркин Асрандиев.
200001
Обсудить 0
РоссияКиргизияВ мире
Рекомендуем
Турецкие и российские военные во время совместного патрулирования на северо-востоке Сирии
Песков ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии
Президент РФ Владимир Путин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Ирана Хасан Рухани на церемонии фотографирования участников встречи глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию.
"Мы не станем терпеть Москву". Турция снова ссорится — теперь с Ираном
Матти Ванханен
Спикер парламента Финляндии отметил важность диалога с Россией
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган заявил, что у Турции нет проблем в Сирии с Россией и Ираном
Глава торгового представительства России в Сербии Андрей Хрипунов
Андрей Хрипунов: "Турецкий поток" принесет Сербии 180 млн евро в год
Женские ноги
Проституток в России предлагают приравнять к врачам и военным
Пассажирский самолет
Узбекистан приостановил авиасообщение с Афганистаном и Ираном
Ситуация на границе Греции с Турцией
Австрия отправит полицию в Грецию для сдерживания потока мигрантов
Мигранты в районе границы с Грецией у турецкого города Эдирне
Евросоюз ждет от Турции выполнения обязательств по мигрантам
Сотрудники международного аэропорта Шереметьево имени А. С. Пушкина в терминале F
У вернувшегося из Италии россиянина выявили коронавирус
Мулла Абдул Гани Барадар, глава делегации талибов, и Залмай Халилзад, посланник США по вопросам мира в Афганистане, после подписания соглашения в Дохе, Катар
В МИД Китая прокомментировали подписание соглашения США и "Талибана"
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко оценила перспективы отношений с Финляндией
Банкноты номиналом 2000 рублей и монеты номиналом 5 рублей
Ректор ВШЭ назвал способ преодолеть ситуативную бедность
Сотрудники спасательной службы в защитных масках в Тегеране
Иранский чиновник умер от коронавируса, сообщили СМИ
Афганские мужчины празднуют заключение соглашения между США и движением Талибан
США капитулировали в Афганистане. Украине приготовиться
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:29В МИД оценили ситуацию с мораторием по размещению РСМД
12:26Москалькова встретится с женой и дочерью Ярошенко
12:24Кремль не комментирует предстоящий суд по крушению MH17
12:23В Германии число случае заболевания коронавирусом выросло до 240
12:22Песков: понятие "государствообразующий народ" не ущемляет ничьи права
12:22Иранский посол назвал перспективные сферы для сотрудничества с Россией
12:21В Кремле заявили о выполнении мер по защите президента от коронавируса
12:21В Кремле рассказали о предстоящих переговорах Путина и Эрдогана
12:20В Москве не осложнялась ситуация с коронавирусом, заявил Песков
12:18Россия проанализирует обращение властей Абхазии об отравлении Бжании
12:16Умер адмирал флота Алексей Сорокин
12:14Медики рассказали о состоянии заразившегося коронавирусом украинца
12:14ВЦИОМ узнал, сколько россиян считают себя фрилансерами и самозанятыми
12:10В МИД оценили возможность подключения Китая к переговорам по СНВ
12:10В Израиле более тысячи школьников поместили на карантин из-за COVID-19
12:09В Австралии ограничили продажу туалетной бумаги из-за коронавируса
12:05В Подмосковье главврач опроверг данные о побеге пациента из больницы
12:02Ученые НАСА обнаружили на Марсе странную дыру
12:01В МИД призвали не спекулировать по поводу доклада МАГАТЭ по Ирану
11:59В Таджикистане временно закрыто посещение мечетей из-за коронавируса
Лента новостейМолния