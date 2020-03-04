Посол рассказал о мероприятиях перекрестного года Киргизии и России

"В рамках проведения перекрестного года России и Киргизии запланировано проведение 215 мероприятий", - заявил посол.
По словам Удовиченко, они не будут зациклены на культуре. Много внимания будет уделяться торгово-экономическому сотрудничеству.
"Например, инвестиционный форум Киргизии и России пройдет на Иссык-Куле летом этого года. Также запланировано проведение в Бишкеке третьего киргизского-российского бизнес-форума, в апреле планируется бизнес-миссия производителей фармацевтической продукции России в Киргизию", - рассказал посол.
27 февраля, 01:31Межгосударственные отношения России и Киргизии
По словам дипломата, в рамках этих мероприятий у бизнес-кругов будет возможность пообщаться, заключить договоры с прицелом на активизацию экономического взаимодействия двух стран и исполнение заключенных ранее инвестиционных соглашений.
Как рассказал Удовиченко, проработкой программы перекрестного года занимаются вице-премьер России Алексей Оверчук и вице-премьер Киргизии Эркин Асрандиев.