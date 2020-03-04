США проверяют приезжих из всех пострадавших от вируса стран

ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. США проверяют всех приезжих из стран, пострадавших от коронавируса, заявил вице-президент Майк Пенс.
По словам Пенса, которые передали журналисты пула, это касается в том числе Южной Кореи, Италии и других стран.
Ранее США запретили въезд лиц, недавно побывавших в Иране и Китае. Власти спорят с американскими авиакомпаниями, требуя от них доступа к личным данным пассажиров, чтобы с ними можно было связаться, если на их рейсе постфактум обнаружится заболевший коронавирусом.