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США проверяют приезжих из всех пострадавших от вируса стран
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РИА Новости

США проверяют приезжих из всех пострадавших от вируса стран

06:09 04.03.2020
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© РИА Новости / Мигель Кандела / Перейти в фотобанкЖенщина с ребенок в защитных масках рядом с автомобилем скорой помощи в Гонконге
Женщина с ребенок в защитных масках рядом с автомобилем скорой помощи в Гонконге
© РИА Новости / Мигель Кандела
Перейти в фотобанк
Женщина с ребенок в защитных масках рядом с автомобилем скорой помощи в Гонконге
ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. США проверяют всех приезжих из стран, пострадавших от коронавируса, заявил вице-президент Майк Пенс.
По словам Пенса, которые передали журналисты пула, это касается в том числе Южной Кореи, Италии и других стран.
Ранее США запретили въезд лиц, недавно побывавших в Иране и Китае. Власти спорят с американскими авиакомпаниями, требуя от них доступа к личным данным пассажиров, чтобы с ними можно было связаться, если на их рейсе постфактум обнаружится заболевший коронавирусом.
Американцы в медицинских масках
05:54
США готовы тестировать на коронавирус до миллиона человек еженедельно
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаМайк ПенсЮжная КореяИталияСШАВ мире
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