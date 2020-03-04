Байден выиграл праймериз в Арканзасе, прогнозирует СМИ

ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Бывший вице-президент США Бывший вице-президент США Джо Байден выиграл праймериз демократов в штате Арканзас на юге США, прогнозирует агентство Ассошиэйтед Пресс

Арканзас отправляет на партийный съезд 31 делегата.

Ранее американские СМИ опубликовали прогнозы, согласно которым, Байден выиграл праймериз в Виргинии, Оклахоме, Северной Каролине, Теннесси, Миннесоте и Алабаме, а Берни Сандерс – в Вермонте и Колорадо. Еще неизвестны результаты двух крупнейших по числу делегатов штатах — Техасе и Калифорнии.

Ведущие телеканалы и информационное агентство Ассошиэйтед Пресс прогнозируют победителей в отдельных штатах до завершения подсчета голосов, основываясь на своих методах статистической обработки частичных результатов. Эти прогнозы не являются официальными, но пользуются значительным авторитетом и в большинстве случаев совпадают с окончательным результатом подсчета голосов.

На праймериз во вторник будут распределены 1357 делегатов на партийный съезд. Это примерно треть от 3979 избираемых делегатов съезда. Для выдвижения в президенты необходим 1991 голос. Всего во вторник голосует 14 штатов, американцы за рубежом и жители Американского Самоа в Тихом океане.