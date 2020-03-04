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Байден выиграл праймериз в Арканзасе, прогнозирует СМИ
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РИА Новости

Байден выиграл праймериз в Арканзасе, прогнозирует СМИ

06:08 04.03.2020 (обновлено: 07:18 04.03.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкДжо Байден
Джо Байден
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Джо Байден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Бывший вице-президент США Джо Байден выиграл праймериз демократов в штате Арканзас на юге США, прогнозирует агентство Ассошиэйтед Пресс.
Арканзас отправляет на партийный съезд 31 делегата.
Кандидат в президенты США, сенатор Берни Сандерс
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Сандерс лидирует на праймериз в Техасе, сообщает СМИ
Ранее американские СМИ опубликовали прогнозы, согласно которым, Байден выиграл праймериз в Виргинии, Оклахоме, Северной Каролине, Теннесси, Миннесоте и Алабаме, а Берни Сандерс – в Вермонте и Колорадо. Еще неизвестны результаты двух крупнейших по числу делегатов штатах — Техасе и Калифорнии.
Ведущие телеканалы и информационное агентство Ассошиэйтед Пресс прогнозируют победителей в отдельных штатах до завершения подсчета голосов, основываясь на своих методах статистической обработки частичных результатов. Эти прогнозы не являются официальными, но пользуются значительным авторитетом и в большинстве случаев совпадают с окончательным результатом подсчета голосов.
Кандидат в президенты США Майкл Блумберг
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Блумберг заявил, что продолжает предвыборную кампанию
На праймериз во вторник будут распределены 1357 делегатов на партийный съезд. Это примерно треть от 3979 избираемых делегатов съезда. Для выдвижения в президенты необходим 1991 голос. Всего во вторник голосует 14 штатов, американцы за рубежом и жители Американского Самоа в Тихом океане.
Президент США будет избран на выборах 3 ноября.
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Джозеф БайденДемократическая партия СШАСШААрканзасВ мире
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