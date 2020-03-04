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2020-03-04T05:05+0300
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Индексы США закрылись падением из-за реакции ФРС на коронавирус
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РИА Новости

Индексы США закрылись падением из-за реакции ФРС на коронавирус

05:05 04.03.2020
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© AP Photo / Richard DrewТрейдер на Нью-Йоркской фондовой бирже
Трейдер на Нью-Йоркской фондовой бирже
© AP Photo / Richard Drew
Трейдер на Нью-Йоркской фондовой бирже. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Ведущие фондовые индексы США во вторник закрылись серьезным снижением на опасениях инвесторов по ситуации в американской экономике, дополнительное беспокойство рынку добавило резкое и неожиданное понижение ФРС ставки в качестве ответа на эти риски.
После того, как Федеральная резервная система США из-за рисков распространения коронавируса для экономики понизила ключевую процентную ставку, причем сразу до 1-1,25% с 1,5-1,75%, биржи сначала отреагировали ростом, а далее перешли к резкому падению.
Кристин Лагард
Вчера, 06:46
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Ситуация напомнила трейдерам 2008 год, когда регулятор прибегал к таким же резким шагам, чтобы спасти экономику.
По состоянию на 16.00 (0.00 мск) индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) упал на 2,96%, до 25911,67 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 3%, до 8683,246 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - также на 2,18%, до 3022,80 пункта.
Ранее доходность 10-летних и 30-летних гособлигаций США (US Treasuries) тоже обновила исторический минимум после внеочередного заседания Федрезерва и снижения ключевой ставки сразу на 50 базисных пунктов.
Доходность десятилетних US Treasuries на 22.50 мск опускалась на 10 базисных пунктов, или на 9% к уровню предыдущего закрытия в 1,088% - до 0,988%, до решения ФРС по ставке показатель рос и находился на уровне около 1,12-1,14%.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаDow JonesNasdaqS&P 500Федеральная резервная система СШАСШАВ миреЭкономика
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