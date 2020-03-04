Блумберг заявил, что продолжает предвыборную кампанию

"В 2016 году мы проиграли все эти штаты, я баллотируюсь, чтобы забрать их назад. Вместе мы этого добьемся", - сказал Блумберг, говоря о нескольких штатах, где, по его словам, будет решаться судьба выборов. Он назвал Висконсин, Мичиган, Питтсбург (город в Пенсильвании), Огайо, Северную Каролину и Флориду.

По утверждению Блумберга, во вторник он доказал самое важное - "мы можем выигрывать битву за души избирателей". Пока что Блумберг не лидирует ни в одном штате из 14, где идет голосование, если не считать Американское Самоа, где он победил на кокусах и набрал 5 голосов делегатов.

Блумберг назвал свои планы "разумными, рабочими, достижимыми" и противопоставил их "нереалистичным" планам президента-республиканца Дональда Трампа