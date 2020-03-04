Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-04T05:02+0300
https://ria.ru/20200304/1568123044.html
Блумберг заявил, что продолжает предвыборную кампанию
https://cdn21.img.ria.ru/images/156335/43/1563354317_0:246:3070:1973_1036x0_80_0_0_9c7a0368096800d1aa4a47e0416ad722.jpg
РИА Новости

Блумберг заявил, что продолжает предвыборную кампанию

05:02 04.03.2020
245
© AP Photo / Teresa CrawfordКандидат в президенты США Майкл Блумберг
Кандидат в президенты США Майкл Блумберг
© AP Photo / Teresa Crawford
Кандидат в президенты США Майкл Блумберг. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Кандидат-миллиардер Майк Блумберг заявил, что продолжит борьбу за выдвижение на пост президента США от Демократической партии.
"В 2016 году мы проиграли все эти штаты, я баллотируюсь, чтобы забрать их назад. Вместе мы этого добьемся", - сказал Блумберг, говоря о нескольких штатах, где, по его словам, будет решаться судьба выборов. Он назвал Висконсин, Мичиган, Питтсбург (город в Пенсильвании), Огайо, Северную Каролину и Флориду.
Кандидат в президенты США, сенатор Элизабет Уоррен
04:52
Сенатор США Уоррен не планирует выходить из гонки демократов
По утверждению Блумберга, во вторник он доказал самое важное - "мы можем выигрывать битву за души избирателей". Пока что Блумберг не лидирует ни в одном штате из 14, где идет голосование, если не считать Американское Самоа, где он победил на кокусах и набрал 5 голосов делегатов.
Блумберг назвал свои планы "разумными, рабочими, достижимыми" и противопоставил их "нереалистичным" планам президента-республиканца Дональда Трампа.
Блумберг уже потратил на свою предвыборную кампанию более полумиллиарда долларов.
Президент США Дональд Трамп
04:02
Трамп дразнит Блумберга за то, что тот облизывал пальцы
020011
Обсудить 0
Майкл БлумбергДемократическая партия СШАСШАВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Ирана Хасан Рухани на церемонии фотографирования участников встречи глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию.
"Мы не станем терпеть Москву". Турция снова ссорится — теперь с Ираном
Вид на разводной Тауэрский мост в центре Лондона над рекой Темзой
Британия определила цели торговых переговоров с США
Турецкие и российские военные во время совместного патрулирования на северо-востоке Сирии
Песков ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии
Показ Eridani в рамках Недели моды в Токио
В Токио из-за коронавируса отменили неделю мод
Кандидат от Демократической партии на пост Президента США на выборах 2020 года Пит Буттиджич
Пит Буттиджич заявил о выходе из президентской гонки в США
Женские ноги
Проституток в России предлагают приравнять к врачам и военным
Мулла Абдул Гани Барадар, глава делегации талибов, и Залмай Халилзад, посланник США по вопросам мира в Афганистане, после подписания соглашения в Дохе, Катар
В МИД Китая прокомментировали подписание соглашения США и "Талибана"
Самолеты ВВС Турции
Россия не будет гарантировать безопасность авиации Турции в Сирии
Афганские мужчины празднуют заключение соглашения между США и движением Талибан
США капитулировали в Афганистане. Украине приготовиться
Гаити
СМИ: в Порт-о-Пренсе не менее восьми человек погибли при стрельбе
Президент США Дональд Трамп во время предвыборного выступления в Университете Висконсин-Милуоки
Трамп прокомментировал выход Буттиджича из президентской гонки
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев на пресс-конференции, посвященной планам работы Российского исторического общества и фонда История Отечества в 2020 году
Киселев прокомментировал ситуацию со Sputnik Турция
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко
В ГД назвали секты и психбольницы потенциальными источниками COVID-19
Экс-командир добровольческого батальона Айдар, народный депутат Сергей Мельничук
В Греции по запросу России задержали бывшего командира "Айдара"
Сторонники кандидата в президенты США Берни Сандерса во время предвыборного мероприятия
Победить Трампа может только вирус. Это уже официально
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:24Кремль не комментирует предстоящий суд по крушению MH17
12:23В Германии число случае заболевания коронавирусом выросло до 240
12:22Песков: понятие "государствообразующий народ" не ущемляет ничьи права
12:22Иранский посол назвал перспективные сферы для сотрудничества с Россией
12:21В Кремле заявили о выполнении мер по защите президента от коронавируса
12:21В Кремле рассказали о предстоящих переговорах Путина и Эрдогана
12:20В Москве не осложнялась ситуация с коронавирусом, заявил Песков
12:18Россия проанализирует обращение властей Абхазии об отравлении Бжании
12:16Умер адмирал флота Алексей Сорокин
12:14Медики рассказали о состоянии заразившегося коронавирусом украинца
12:14ВЦИОМ узнал, сколько россиян считают себя фрилансерами и самозанятыми
12:10В МИД оценили возможность подключения Китая к переговорам по СНВ
12:10В Израиле более тысячи школьников поместили на карантин из-за COVID-19
12:09В Австралии ограничили продажу туалетной бумаги из-за коронавируса
12:05В Подмосковье главврач опроверг данные о побеге пациента из больницы
12:02Ученые НАСА обнаружили на Марсе странную дыру
12:01В МИД призвали не спекулировать по поводу доклада МАГАТЭ по Ирану
11:59В Таджикистане временно закрыто посещение мечетей из-за коронавируса
11:54Иранский посол рассказал об усилиях по борьбе с коронавирусом
11:51КНР выступила против того, чтобы COVID-19 называли "китайским вирусом"
Лента новостейМолния