Сенатор США Уоррен не планирует выходить из гонки демократов

ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен дала понять, что не планирует выходить из предвыборной гонки среди демократов.
"Я участвую в этой гонке, потому что верю, что я стану наилучшим президентом США", - сказала Уоррен, выступая перед избирателями в Детройте во вторник вечером. Ее выступление транслировали американские телеканалы.
Уоррен выступала уже в ходе подсчета голосов на праймериз. Пока что она не победила ни в одном штате.
На праймериз во вторник будут распределены 1357 делегатов на партийный съезд демократов от 14 штатов. Для выдвижения в президенты нужен 1991 голос.