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Сенатор США Уоррен не планирует выходить из гонки демократов
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РИА Новости

Сенатор США Уоррен не планирует выходить из гонки демократов

04:52 04.03.2020
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© REUTERS / Brian SnyderКандидат в президенты США, сенатор Элизабет Уоррен
Кандидат в президенты США, сенатор Элизабет Уоррен
© REUTERS / Brian Snyder
Кандидат в президенты США, сенатор Элизабет Уоррен. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен дала понять, что не планирует выходить из предвыборной гонки среди демократов.
"Я участвую в этой гонке, потому что верю, что я стану наилучшим президентом США", - сказала Уоррен, выступая перед избирателями в Детройте во вторник вечером. Ее выступление транслировали американские телеканалы.
Уоррен выступала уже в ходе подсчета голосов на праймериз. Пока что она не победила ни в одном штате.
На праймериз во вторник будут распределены 1357 делегатов на партийный съезд демократов от 14 штатов. Для выдвижения в президенты нужен 1991 голос.
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Элизабет УорренДетройтДемократическая партия СШАСШАВ мире
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