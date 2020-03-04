В Теннесси из-за торнадо продлили голосование на праймериз демократов

Агентство впоследствии выпустило поправку, уточнив, что решение суда касается лишь некоторых участков. Так, отдельные крупные участки будут работать на три часа дольше запланированного - до 22.00 по местному времени (7.00 мск). В Нэшвилле голосование продлено на час до 20.00 (5.00 мск).