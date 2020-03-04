В Теннесси из-за торнадо продлили голосование на праймериз демократов

ВАШИНГТОН, 4 мар - РИА Новости. Демократическая партия продлила голосование на партийных праймериз в штате Теннесси во вторник из-за торнадо, сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс. По его данным, соответствующее решение принял суд.
Агентство впоследствии выпустило поправку, уточнив, что решение суда касается лишь некоторых участков. Так, отдельные крупные участки будут работать на три часа дольше запланированного - до 22.00 по местному времени (7.00 мск). В Нэшвилле голосование продлено на час до 20.00 (5.00 мск).
Также власти штата сообщили, что число жертв торнадо возросло до 25 человек, ранее сообщалось о 23 погибших.
В США проходит "супервторник" демократических праймериз, на которых голосуют 14 штатов, а также принадлежащий США архипелаг Американское Самоа и американцы, проживающие за рубежом.
Вчера, 23:25Как проходит "супервторник" в США