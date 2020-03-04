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В США задерживается выход книги Болтона о работе в команде Трампа
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РИА Новости

В США задерживается выход книги Болтона о работе в команде Трампа

01:19 04.03.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДжон Болтон
Джон Болтон
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Джон Болтон. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Книга бывшего советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона The Room Where It Happened: A White House Memoir ("Комната, где это произошло: воспоминания о Белом доме") выйдет на два месяца позже запланированной даты, следует из данных, опубликованных на сайте издательства Simon & Schuster.
Публикация книги Болтона планировалась на март. Теперь на сайте издательства сообщается, что книга выйдет 12 мая 2020 года.

"Новая дата отражает тот факт, что правительство проверяет работу", - приводит газета Hill слова представительства издательства.

Ранее Болтон направил черновик своей книги в Белый дом на традиционную проверку того, содержится ли в ней секретная информация. Директор по информационной безопасности в Белом доме Эллен Найт написала письмо адвокатам Болтона, в котором отмечает, что в неопубликованной книге экс-советника есть "значительное количество засекреченной информации". Адвокат Болтона это оспаривает.
Газета Washington Post ранее сообщила, что Трамп заявил о намерении не допустить публикации книги своего бывшего советника по нацбезопасности, которого он считает "предателем".
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