Путин обсудит с кабмином модернизацию магистральной инфраструктуры

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства в среду обсудит реализацию плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, сообщили в пресс-службе Кремля.

"Основной темой встречи станет реализация Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. С докладом по этому поводу выступит министр транспорта Евгений Иванович Дитрих", - говорится в сообщении.

Также будет рассмотрен ряд актуальных вопросов.

План модернизации и расширения

План утвержден до 2024 года, в него включены 11 федеральных проектов. Девять из них направлены на модернизацию и расширение транспортной инфраструктуры. Эти проекты предусматривают развитие транспортных коридоров "Запад - Восток" и "Север - Юг" для перевозки грузов и повышение уровня экономической связанности территории страны за счет расширения и модернизации железнодорожной, авиационной, автодорожной, морской и речной инфраструктуры.

В транспортную часть включены проекты: "Европа - Западный Китай", "Морские порты России", "Северный морской путь", "Железнодорожный транспорт и транзит", "Транспортно-логистические центры", "Коммуникации между центрами экономического роста", "Развитие региональных аэропортов и маршрутов", "Высокоскоростное железнодорожное сообщение", "Внутренние водные пути".

Два проекта - "Гарантированное обеспечение доступной электроэнергией", "Гарантированное обеспечение транспорта нефти, нефтепродуктов, газа и газового конденсата" - направлены на модернизацию и расширение энергетической инфраструктуры.

Приоритет транспортной части плана - инновационное преобразование отрасли инфраструктурного строительства. В этих целях планируется широкое применение передовых технологий и лучших практик, цифровизация транспортной отрасли и логистических процессов.