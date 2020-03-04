Путин обсудит с кабмином модернизацию магистральной инфраструктуры

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства в среду обсудит реализацию плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, сообщили в пресс-службе Кремля.
"Основной темой встречи станет реализация Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. С докладом по этому поводу выступит министр транспорта Евгений Иванович Дитрих", - говорится в сообщении.
Также будет рассмотрен ряд актуальных вопросов.
План модернизации и расширения
План утвержден до 2024 года, в него включены 11 федеральных проектов. Девять из них направлены на модернизацию и расширение транспортной инфраструктуры. Эти проекты предусматривают развитие транспортных коридоров "Запад - Восток" и "Север - Юг" для перевозки грузов и повышение уровня экономической связанности территории страны за счет расширения и модернизации железнодорожной, авиационной, автодорожной, морской и речной инфраструктуры.
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В транспортную часть включены проекты: "Европа - Западный Китай", "Морские порты России", "Северный морской путь", "Железнодорожный транспорт и транзит", "Транспортно-логистические центры", "Коммуникации между центрами экономического роста", "Развитие региональных аэропортов и маршрутов", "Высокоскоростное железнодорожное сообщение", "Внутренние водные пути".
Два проекта - "Гарантированное обеспечение доступной электроэнергией", "Гарантированное обеспечение транспорта нефти, нефтепродуктов, газа и газового конденсата" - направлены на модернизацию и расширение энергетической инфраструктуры.
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Приоритет транспортной части плана - инновационное преобразование отрасли инфраструктурного строительства. В этих целях планируется широкое применение передовых технологий и лучших практик, цифровизация транспортной отрасли и логистических процессов.
Предполагается, что реализация проектов транспортной части плана позволит к 2024 году существенно улучшить транспортную систему, достичь установленных показателей по приросту грузооборота, увеличить экономическую связанность территорий. План синхронизирован с национальными проектами "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Международная кооперация и экспорт".
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