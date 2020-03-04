Биография Александра Шаганова

Российский поэт-песенник Александр Алексеевич Шаганов родился 4 марта 1965 года в Москве.
В 1987 году окончил Московский электротехнический институт связи (ныне Московский технический университет связи и информатики).
По окончании института некоторое время работал инженером электросвязи и оператором звукозаписи.
Писать стихи Александр Шаганов начал с 14 лет.
Известность Шаганову принесла песня "Владимирская Русь", исполненная группой "Черный кофе" в 1985 году.
В сотрудничестве с композитором и продюсером Игорем Матвиенко он написал песни для группы "Любэ" – "Батька Махно" (1989), "Атас!" (1989), "Не валяй дурака, Америка" (1990).
Огромной популярностью пользуются написанные им хиты "Конь" (1994),"Комбат" (1995), "Там, за туманами" (1998). Для "Любэ" Шаганов написал такие песни, как "Ветер-ветерок", (2000), "Давай за…" (2002), "А заря" (2009), "Все зависит от Бога и немного от нас" (2014) и др.
В 2019 году группа "Любэ" выпустила видеоклип на песню "По мосту" на слова Шаганова, посвященную Крымскому мосту.
Поэт также сотрудничал с певцами Евгением Белоусовым и Дмитрием Маликовым. Для Маликова он написал песни "До завтра" (1989) и "Сторона родная" (1990), для Белоусова – песню "Девчонка-девчоночка" (1991), ставшую визитной карточкой певца, и "Облако волос" (1993).
Шаганову принадлежат слова для одной из первых песен группы "Иванушки International" – "Тучи".
Работал с такими исполнителями, как Катя Лель, Данко, Анита Цой, Владом Сташевским, Евгением Куликовым, Александром Кальяновым, Александром Барыкиным, группами "Класс", "Рондо", "На-На" и многими другими.
Песни Шаганова включены в антологии Аллы Пугачевой и Софии Ротару.
Всего он создал порядка 100 песен.
Шаганов выпустил диски "Пой, братишка" (1995), "Русская рулетка" (1997), "Полустаночки" (2000).
Его перу принадлежат сборники стихов "Станция Таганская" и "Ребята нашего двора".
В 2007 году вышла книга "Я Шаганов по Москве".
В 2019 году Шаганов представил свою книгу "Мы пойдем с конем по полю вдвоем…".
Александр Шаганов был удостоен национальной премии "Овация" (1992), премии имени Валентина Катаева журнала "Юность" (1996).
Он является лауреатом почетной премии от Российского авторского общества (РАО) за 2012 год.
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