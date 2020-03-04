Биография Александра Шаганова

Огромной популярностью пользуются написанные им хиты "Конь" (1994),"Комбат" (1995), "Там, за туманами" (1998). Для "Любэ" Шаганов написал такие песни, как "Ветер-ветерок", (2000), "Давай за…" (2002), "А заря" (2009), "Все зависит от Бога и немного от нас" (2014) и др.