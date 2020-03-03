Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-03T22:49+0300
https://ria.ru/20200303/1568119952.html
Членам ПАСЕ запретили посещать Совет Европы после визитов в Китай
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/1/1d/1564015348_0:0:3510:1974_1036x0_80_0_0_f569360752c95c350346792b0c7fd64b.jpg
РИА Новости

Членам ПАСЕ запретили посещать Совет Европы после визитов в Китай

22:49 03.03.2020
377
© Доминик БутенЗимняя сессия ПАСЕ в Страсбурге
Зимняя сессия ПАСЕ в Страсбурге
© Доминик Бутен
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Генсек ПАСЕ Войцех Савицкий проинформировал о запрете для членов делегаций ассамблеи посещать офисы Совета Европы после визитов в Китай, Республику Корея или Италию из-за коронавируса, соответствующее письмо поступило в Государственную думу, об этом сообщила советник председателя ГД Анастасия Кашеварова в своем Telegram-канале.
"Генеральный секретарь ПАСЕ Войцех Савицкий прислал письмо в Государственную думу, в котором предупреждение о коронавирусе для членов делегаций (вероятно письма были отправлены всем парламентам стран-участниц ПАСЕ)", - говорится в сообщении.
Пассажир в терминале F в международном аэропорту Шереметьево имени А. С. Пушкина в Москве
2 марта, 16:06
Симптомы коронавируса: как распознать болезнь
"Для всех лиц, которые должны прибыть в Совет Европы, если они вернулись или проезжали транзитом через Китай (материковый Китай, Гонконг, Макао), Сингапур, Южную Корею или весь регион Ломбардии и Венето в Италии: они не должны посещать Совет Европы (Страсбург, Париж и любые другие офисы организации), а также должны оставаться дома в течение 14 дней с момента их возвращения", - цитирует Кашеварова письмо генсека ПАСЕ.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2946. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 72 странах, число зараженных превысило 10 тысяч, скончались более 160 человек.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
160001
Обсудить 1
Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаГосдума РФКитайПарламентская ассамблея Совета ЕвропыВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Ирана Хасан Рухани на церемонии фотографирования участников встречи глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию.
"Мы не станем терпеть Москву". Турция снова ссорится — теперь с Ираном
Танкер Проспект Королёва компании Совкомфлот
"Газпром" побеждает: Европа отказывается от американского СПГ
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве
"Порошенко его посадит". Почему на Украине разочаровались в Зеленском
Афганские мужчины празднуют заключение соглашения между США и движением Талибан
США капитулировали в Афганистане. Украине приготовиться
Выписка пациента из больницы Лэйшеншань в городе Ухань
В ВОЗ заявили о снижении числа новых случаев коронавируса в Китае
Медицинские работники в защитных костюмах во временной больнице в городе Ухань
В Китае число новых случаев COVID-19 оказалось самым низким за 40 дней
Сотрудники международного аэропорта Шереметьево имени А. С. Пушкина в терминале F
У вернувшегося из Италии россиянина выявили коронавирус
Пассажир в терминале F в международном аэропорту Шереметьево имени А. С. Пушкина в Москве
Симптомы коронавируса: как распознать болезнь
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков
В Совфеде назвали сумму ущерба от пребывания Крыма в составе Украины
Дворец нации в Душанбе, Таджикистан
Народно-Демократическая партия Таджикистана
Стенд международного информационного агентства и радио Sputnik
Представитель ОБСЕ осудил нападение на журналистов Sputnik Турция
Показ Eridani в рамках Недели моды в Токио
В Токио из-за коронавируса отменили неделю мод
Женские ноги
Проституток в России предлагают приравнять к врачам и военным
Профилактические меры против распространения коронавируса COVID-19 в Сеуле
Число заболевших коронавирусом за пределами Китая превысило семь тысяч
Сторонники кандидата в президенты США Берни Сандерса во время предвыборного мероприятия
Победить Трампа может только вирус. Это уже официально
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:04Запад игнорирует переброс Турцией войск в Идлиб, заявили в Минобороны
07:01В Якутии изъяли природное золото на 11 миллионов рублей
06:57Сандерс заявил, что уверен в своем выдвижении в президенты США
06:55Трамп назвал Блумберга главным "лузером" праймериз
06:49СМИ: Байден набирает на праймериз 99 делегатов, вдвое больше Сандерса
06:46ЮНИСЕФ надеется на дальнейшее сотрудничество с Россией
06:44В Крыму снизили цены на отдых в предстоящем курортном сезоне
06:42Издатель сообщила, когда опубликуют обновленную Конституцию
06:39Сандерс выиграл праймериз в Юте, прогнозирует СМИ
06:32Байден выиграл праймериз в Массачусетсе, прогнозирует СМИ
06:29Названы самые популярные подарки-гаджеты на 8 Марта
06:19Трамп призвал лидера талибов к участию во внутриафганских переговорах
06:17Минюст предложил МВД раскрывать все преступления кандидатов в депутаты
06:09США проверяют приезжих из всех пострадавших от вируса стран
06:08Байден выиграл праймериз в Арканзасе, сообщает СМИ
06:04Байден выиграл праймериз в Миннесоте, сообщает СМИ
06:02Посольство России в Италии обратилось к россиянам из-за коронавируса
05:54США готовы тестировать на коронавирус до миллиона человек еженедельно
05:45Госдума рассмотрит поправки в федеральный бюджет
05:39В Госдуме хотят ограничить продажу алкоголя в жилых домах
Лента новостейМолния