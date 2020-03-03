Членам ПАСЕ запретили посещать Совет Европы после визитов в Китай

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Генсек ПАСЕ Войцех Савицкий проинформировал о запрете для членов делегаций ассамблеи посещать офисы Совета Европы после визитов в Китай, Республику Корея или Италию из-за коронавируса, соответствующее письмо поступило в Государственную думу, об этом сообщила советник председателя ГД Анастасия Кашеварова в своем Telegram-канале.
"Генеральный секретарь ПАСЕ Войцех Савицкий прислал письмо в Государственную думу, в котором предупреждение о коронавирусе для членов делегаций (вероятно письма были отправлены всем парламентам стран-участниц ПАСЕ)", - говорится в сообщении.
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"Для всех лиц, которые должны прибыть в Совет Европы, если они вернулись или проезжали транзитом через Китай (материковый Китай, Гонконг, Макао), Сингапур, Южную Корею или весь регион Ломбардии и Венето в Италии: они не должны посещать Совет Европы (Страсбург, Париж и любые другие офисы организации), а также должны оставаться дома в течение 14 дней с момента их возвращения", - цитирует Кашеварова письмо генсека ПАСЕ.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2946. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 72 странах, число зараженных превысило 10 тысяч, скончались более 160 человек.
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