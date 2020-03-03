Турция разместит в Сирии дополнительные системы ПВО

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Турция разместит в Сирии дополнительные системы противовоздушной обороны, пишет газета Daily Sabah со ссылкой на главу секретариата оборонной промышленности при администрации президента Исмаила Демира.

По его словам, системы турецкого производства для перехвата целей на низких высотах HİSAR-A развернут через неделю. Кроме того, Анкара также планирует разместить в Сирии системы HİSAR-O — для перехвата целей на средних высотах.

При этом в Арабской Республике уже развернуты турецкие системы Korkut.

Обострение в Идлибе

В конце января сирийская армия начала наступательную операцию в провинции против террористов.

Спустя через несколько дней турецкие власти сообщили о потерях среди военнослужащих из-за действий Дамаска. Кроме того, в Анкаре сообщили об ответном ударе по правительственным силам и многочисленных потерях в сирийской армии. В последующем российский Центр по примирению опроверг эту информацию.

В середине февраля боевики при поддержке турецкой артиллерии пытались прорвать позиции правительственных сил в Идлибе. Атаку удалось отбить при помощи российских Су-24, которые поднялись в небо по запросу Дамаска.

В Москве выразили обеспокоенность поддержкой Анкарой боевиков. Кроме того, президент Владимир Путин провел трехсторонние переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель, а потом и с турецким лидером Реджепом Эрдоганом, который назвал главным условием урегулирования в Идлибе выполнение Сочинского соглашения. В свою очередь, Путин выразил обеспокоенность активизацией экстремистов в провинции. Глава государства также отметил необходимость безусловного уважения суверенитета и территориальной целостности Сирии.

Уже 27 февраля боевики из террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам"* попытались прорвать позиции правительственных войск в районе населенного пункта Бехун. В результате ответной воздушной атаки погибли 33 турецких военных, которых, по данным Анкары, в этом районе не должно было быть. Российская сторона приняла меры для полного прекращения огня с сирийской стороны и обеспечила эвакуацию погибших и раненых.

Вслед за этим турецкие власти сообщили о начале наземных и воздушных ударов по позициям сирийской армии. Анкара сочла случившееся "нападением" на НАТО и запросила консультации на уровне послов стран — членов альянса. Как отметили в Госдепе, США поддерживают Турцию как своего союзника по военно-политическому блоку.

Накануне Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры, в ходе которых турецкий лидер попросил оставить Дамаск "один на один" с Анкарой. Сегодня же пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя слова президента Турции, напомнил, что Россия — это единственная страна, чьи военнослужащие находятся в Арабской Республике на законных основаниях. Представитель Кремля также заявил, что российские военные продолжат борьбу с террористами.

Сирийское правительство было вынуждено закрыть воздушное пространство над Идлибом. В Дамаске предупредили, что любые самолеты, замеченные в этом районе, будут восприняты как враждебные и сбиты.

Источник РИА Новости рассказал, что сирийская армия уже уничтожила шесть турецких беспилотников, наносивших удары по позициям правительственных войск.

В свою очередь, турецкие истребители сбили три сирийских военных самолета, которые наносили удар по террористам.

В России и Сирии не раз подчеркивали, что причина нестабильности в регионе — действия террористов. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что Турция не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба. В частности, она не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от террористов.