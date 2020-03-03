В Ферапонтово благоустроят площадь и улицы возле знаменитого монастыря

ВОЛОГДА, 3 мар – РИА Новости. Грант в 44,5 миллиона рублей на создание комфортной среды получило село Ферапонтово Вологодской области, где находится знаменитый монастырь с фресками Дионисия имеющий статус объекта всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщает пресс-служба правительства области.
"Проект благоустройства "Русская Фиваида на Севере" признан победителем Всероссийского конкурса лучших проектов комфортной городской среды в категории "Исторические поселения". Финансирование работ запланировано на следующий год, а пока сельскому поселению Ферапонтовское предстоит доработать проектно-сметную документацию", - цитирует пресс-служба слова начальника регионального департамента строительства Дмитрия Буслаева.
В следующем году на грантовые средства создадут принципиально новую схему движения и парковки на главной площади села и прилегающей к ней территории, обустроят пешеходные маршруты и урегулируют автомобильное движение в центре села.
На пути к монастырю заменят асфальтовое покрытие, капитально отремонтируют деревянный мост через реку Паска, проложат пешеходные тропы и спуски вдоль озера Бородаевское. Кроме того, запланированы работы по восстановлению пейзажа: в границах проекта демонтируют столбы и заменят воздушные линии электропередачи на подземные, расчистят от зарослей берега речки Паски, Бородаевского и Спасского озер, в местах якорных панорам создадут несколько благоустроенных смотровых площадок.
Село Ферапонтово получило известность благодаря расположенному в нем Ферапонтову монастырю с фресками Дионисия, последователя Андрея Рублёва. Ансамбль монастыря включён в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.