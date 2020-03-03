Володин призвал СМИ активнее освещать поправки в Конституцию

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал средства массовой информации активнее участвовать в работе по разъяснению и освещению обсуждаемых сейчас поправок в Конституцию России.
На пленарном заседании 23 января Госдума одобрила в первом чтении президентский законопроект о поправке в Конституцию РФ. Законопроект "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти" был внесен в Госдуму 20 января. Изложенные в документе предложения направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Законопроектом также вводится новая для России процедура - общероссийское голосование. В понедельник профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству завершил прием поправок к законопроекту, второе чтение в Госдуме запланировано на 10 марта.
"Времени (для разъяснения поправок) более чем достаточно, но у нас есть проблема. Здесь было бы правильно сказать: учитывая, что все наши средства массовой информации больше посвящают свои эфиры каким-то хайпам, проблемам и ток-шоу, правильно было бы сейчас всем, понимая ответственность, сосредоточиться на обсуждении норм будущей конституции", - заявил Володин в интервью телеканалу "Россия-24".
Спикер подчеркнул важность разъяснительной работы по предлагаемым поправкам, поскольку если человек понимает, о чем идет речь, он за них проголосует.
"Этому (разъяснению) нужно посвящать время на ведущих телеканалах, которые устранились от этого, надо признать. Понятно, что вам может быть это не так интересно, потому что ток-шоу - это веселее и рейтинги формирует, но это неправильно", - добавил он.
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