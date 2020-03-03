Володин призвал СМИ активнее освещать поправки в Конституцию

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Председатель Госдумы Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал средства массовой информации активнее участвовать в работе по разъяснению и освещению обсуждаемых сейчас поправок в Конституцию России.

На пленарном заседании 23 января Госдума одобрила в первом чтении президентский законопроект о поправке в Конституцию РФ. Законопроект "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти" был внесен в Госдуму 20 января. Изложенные в документе предложения направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Законопроектом также вводится новая для России процедура - общероссийское голосование. В понедельник профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству завершил прием поправок к законопроекту, второе чтение в Госдуме запланировано на 10 марта.

"Времени (для разъяснения поправок) более чем достаточно, но у нас есть проблема. Здесь было бы правильно сказать: учитывая, что все наши средства массовой информации больше посвящают свои эфиры каким-то хайпам, проблемам и ток-шоу, правильно было бы сейчас всем, понимая ответственность, сосредоточиться на обсуждении норм будущей конституции", - заявил Володин в интервью телеканалу "Россия-24".

Спикер подчеркнул важность разъяснительной работы по предлагаемым поправкам, поскольку если человек понимает, о чем идет речь, он за них проголосует.