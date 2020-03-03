Источник рассказал о докладе по санкциям против КНДР в Совбезе ООН

ООН, 3 мар – РИА Новости. Совбез ООН одобрил доклад экспертов санкционного комитета СБ об исполнении санкций в отношении КНДР в 2019 году, сообщил РИА Новости источник в Совете Безопасности.

"Доклад группы экспертов одобрен Совбезом. Там приняты рекомендации по всем направлениям деятельности, Совбез будет отчитываться периодически о том, как эти рекомендации исполняются", - сказал собеседник агентства.

Доклад готовится каждый год. Как ранее рассказал РИА Новости источник, в докладе говорится, что, хотя КНДР воздерживалась от ядерных испытаний и пусков межконтинентальных баллистических ракет, это не значит, что она остановила свою ракетно-ядерную программу. Более того, по его словам, отсутствие дипломатического прогресса дало ей повод пригрозить разморозкой опасных составляющих этой программы.

Как указал собеседник РИА Новости, в докладе отмечается, что Пхеньян в 2019 году провел не менее 25 испытательных пусков, включая новые типы баллистических ракет малой дальности и баллистических ракет, запускаемых с подводных лодок. Продолжался импорт нефти и нефтепродуктов в значительных объемах, экспорт угля и других подсанкционных товаров, в том числе путем перегрузки с судна на судно в открытом море, "что обессмысливает секторальные санкции", отметил источник. К тому же, добавил он, активизировалась деятельность по зарабатыванию северокорейцами денег в киберсфере, что позволяет с избытком покрыть убытки от запрета традиционной внешнеэкономической деятельности.