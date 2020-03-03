Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-03T20:18+0300
https://ria.ru/20200303/1568113123.html
Источник рассказал о докладе по санкциям против КНДР в Совбезе ООН
https://cdn23.img.ria.ru/images/155919/17/1559191794_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_ed824b1bc5afccb785dea8b762fe4973.jpg
РИА Новости

Источник рассказал о докладе по санкциям против КНДР в Совбезе ООН

20:18 03.03.2020
329
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкЗаседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Заседание Совета безопасности в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
ООН, 3 мар – РИА Новости. Совбез ООН одобрил доклад экспертов санкционного комитета СБ об исполнении санкций в отношении КНДР в 2019 году, сообщил РИА Новости источник в Совете Безопасности.
"Доклад группы экспертов одобрен Совбезом. Там приняты рекомендации по всем направлениям деятельности, Совбез будет отчитываться периодически о том, как эти рекомендации исполняются", - сказал собеседник агентства.
Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин
14 января, 06:32
Южная Корея может попросить исключения из санкций для проектов с КНДР
Доклад готовится каждый год. Как ранее рассказал РИА Новости источник, в докладе говорится, что, хотя КНДР воздерживалась от ядерных испытаний и пусков межконтинентальных баллистических ракет, это не значит, что она остановила свою ракетно-ядерную программу. Более того, по его словам, отсутствие дипломатического прогресса дало ей повод пригрозить разморозкой опасных составляющих этой программы.
Как указал собеседник РИА Новости, в докладе отмечается, что Пхеньян в 2019 году провел не менее 25 испытательных пусков, включая новые типы баллистических ракет малой дальности и баллистических ракет, запускаемых с подводных лодок. Продолжался импорт нефти и нефтепродуктов в значительных объемах, экспорт угля и других подсанкционных товаров, в том числе путем перегрузки с судна на судно в открытом море, "что обессмысливает секторальные санкции", отметил источник. К тому же, добавил он, активизировалась деятельность по зарабатыванию северокорейцами денег в киберсфере, что позволяет с избытком покрыть убытки от запрета традиционной внешнеэкономической деятельности.
По его мнению, в целом доклад является сбалансированным: он отмечает как нарушения резолюций санкционного режима, причем в основном на основе фактов, а не домыслов, так и нежелательные последствия от санкций именно для гражданского населения КНДР, что в такого рода докладах упоминалось ранее вскользь.
Запуск ракет во время учений с применением дальнобойной артиллерии в Северной Корее
Вчера, 05:41
В КНДР заявили, что провели артиллерийские учения
000002
Обсудить 0
Совет Безопасности ООНКНДРВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Ирана Хасан Рухани на церемонии фотографирования участников встречи глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию.
"Мы не станем терпеть Москву". Турция снова ссорится — теперь с Ираном
Афганские мужчины празднуют заключение соглашения между США и движением Талибан
США капитулировали в Афганистане. Украине приготовиться
Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов
Моргулов обсудил со спецпредставителем США ситуацию вокруг КНДР
Танкер Проспект Королёва компании Совкомфлот
"Газпром" побеждает: Европа отказывается от американского СПГ
Турецкие и российские военные во время совместного патрулирования на северо-востоке Сирии
Песков ответил на призыв Эрдогана уйти из Сирии
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков
В Совфеде назвали сумму ущерба от пребывания Крыма в составе Украины
Немецкий политик Норберт Реттген. 2010 год
В Германии предложили ввести санкции против России из-за Идлиба
Дым поднимается после авиаударов по городу Саракеб в провинции Идлиб
СМИ рассказали об ударах Турции по сирийским военным
Репортаж о пуске ракет в КНДР по южнокорейскому телевидению в Сеуле
В Сеуле рассказали подробности запуска ракет КНДР
Сотрудники международного аэропорта Шереметьево имени А. С. Пушкина в терминале F
У вернувшегося из Италии россиянина выявили коронавирус
Самолеты ВВС Турции
Россия не будет гарантировать безопасность авиации Турции в Сирии
Северокорейский военный показывает на карте демилитаризованную зону на границе КНДР и Южной Кореи
В МИД Китая прокомментировали ситуацию вокруг КНДР
Репортаж о пуске ракет в КНДР по южнокорейскому телевидению в Сеуле
Эксперт прокомментировал ситуацию вокруг КНДР
Мужчина с флагом Венесуэлы перед зданием компании PDVSA в Каракасе
Двух задержанных топ-менеджеров PDVSA обвинили в шпионаже в пользу США
Подразделения сирийской армии в провинции Идлиб
Сирийская армия ведет ожесточенные бои за город Саракеб в Идлибе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:04Запад игнорирует переброс Турцией войск в Идлиб, заявили в Минобороны
07:01В Якутии изъяли природное золото на 11 миллионов рублей
06:57Сандерс заявил, что уверен в своем выдвижении в президенты США
06:55Трамп назвал Блумберга главным "лузером" праймериз
06:49СМИ: Байден набирает на праймериз 99 делегатов, вдвое больше Сандерса
06:46ЮНИСЕФ надеется на дальнейшее сотрудничество с Россией
06:44В Крыму снизили цены на отдых в предстоящем курортном сезоне
06:42Издатель сообщила, когда опубликуют обновленную Конституцию
06:39Сандерс выиграл праймериз в Юте, прогнозирует СМИ
06:32Байден выиграл праймериз в Массачусетсе, прогнозирует СМИ
06:29Названы самые популярные подарки-гаджеты на 8 Марта
06:19Трамп призвал лидера талибов к участию во внутриафганских переговорах
06:17Минюст предложил МВД раскрывать все преступления кандидатов в депутаты
06:09США проверяют приезжих из всех пострадавших от вируса стран
06:08Байден выиграл праймериз в Арканзасе, сообщает СМИ
06:04Байден выиграл праймериз в Миннесоте, сообщает СМИ
06:02Посольство России в Италии обратилось к россиянам из-за коронавируса
05:54США готовы тестировать на коронавирус до миллиона человек еженедельно
05:45Госдума рассмотрит поправки в федеральный бюджет
05:39В Госдуме хотят ограничить продажу алкоголя в жилых домах
Лента новостейМолния