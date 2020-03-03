В Пензенской области трех человек поместили на карантин

САРАТОВ, 3 мар - РИА Новости. Трое жителей Трое жителей Пензенской области , вернувшиеся из деловой поездки в Иран , помещены в стационар под наблюдение медицинских специалистов для профилактики коронавируса , при этом взятые анализы оказались отрицательными, сообщила во вторник пресс-служба областного минздрава.

"Трое жителей Пензенской области, прибывшие из деловой поездки из Ирана, являясь контактными, изолированы под медицинское наблюдение в стационар Пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи. Анализы на коронавирус, взятые у контактных лиц, отрицательные", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что под медицинским наблюдением в соответствии с инструкцией они будут находиться на протяжении 14 дней. "На сегодняшний день в Пензенской области зараженных коронавирусом нет. Все лица, прибывшие из зарубежных стран, а также эндемичных регионов, в соответствии с инструкцией берутся под динамическое медицинское наблюдение, которое может осуществляться, в том числе и в домашних условиях", - отметили в ведомстве.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2946.