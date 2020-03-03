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2020-03-03T20:14+0300
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В Пензенской области трех человек поместили на карантин
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РИА Новости

В Пензенской области трех человек поместили на карантин

20:14 03.03.2020
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© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанкУчения по отработке действий в случае выявления коронавируса
Учения по отработке действий в случае выявления коронавируса
© РИА Новости / Илья Тимин
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САРАТОВ, 3 мар - РИА Новости. Трое жителей Пензенской области, вернувшиеся из деловой поездки в Иран, помещены в стационар под наблюдение медицинских специалистов для профилактики коронавируса, при этом взятые анализы оказались отрицательными, сообщила во вторник пресс-служба областного минздрава.
"Трое жителей Пензенской области, прибывшие из деловой поездки из Ирана, являясь контактными, изолированы под медицинское наблюдение в стационар Пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи. Анализы на коронавирус, взятые у контактных лиц, отрицательные", - говорится в сообщении.
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В пресс-службе уточнили, что под медицинским наблюдением в соответствии с инструкцией они будут находиться на протяжении 14 дней. "На сегодняшний день в Пензенской области зараженных коронавирусом нет. Все лица, прибывшие из зарубежных стран, а также эндемичных регионов, в соответствии с инструкцией берутся под динамическое медицинское наблюдение, которое может осуществляться, в том числе и в домашних условиях", - отметили в ведомстве.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2946.
Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 72 странах, число зараженных превысило 10 тысяч, скончались более 160 человек. Порядка 80% всех заболевших приходится на Южную Корею, Иран и Италию, 122 страны мира до сих пор не сообщили ни об одном случае заболевания новым коронавирусом.
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Коронавирус COVID-19Распространение нового коронавирусаПензенская областьИранОбщество
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