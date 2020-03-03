Ситуация с мигрантами угрожает нацбезопасности, заявили в Греции

АФИНЫ, 3 мар – РИА Новости. Премьер-министр Греции Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что ситуация с мигрантами угрожает национальной безопасности и он рассчитывает на солидарность Евросоюза

"За эти дни совершено более 24 тысяч попыток нарушения границы", - заявил Мицотакис, выступая с совместным заявлением с руководством Евросоюза после посещения границы.

Он вновь отметил, что никто не сможет незаконно пройти в Грецию. По его словам, Греция защищает границы и свои, и Европы. "Мы вместе с европейскими коллегами на месте посмотрели, что именно здесь происходит", - сказал он. Кроме того, премьер заявил, что Турция организует потоки мигрантов к границе с Грецией.

По его словам, Турция распространяет пропаганду и фейковые новости, чтобы скрыть правду. "Она одна – Турция действует, чтобы отправить десятки тысяч несчастных людей, незаконно переправить в Грецию, использует их как рычаг для достижения своих целей", - сказал он.

"Евросоюз и Греция не принимают такое положение", - добавил Мицотакис.