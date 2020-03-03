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Военнослужащие Сирийской арабской армии в провинции Идлиб
Обострение ситуации в Идлибе
2020-03-03T18:34+0300
https://ria.ru/20200303/1568006487.html
Ситуация с мигрантами угрожает нацбезопасности, заявили в Греции
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/03/1568055740_0:152:2024:1291_1036x0_80_0_0_ca53322ae69b5f522cacd806dc2192cf.jpg
РИА Новости

Ситуация с мигрантами угрожает нацбезопасности, заявили в Греции

17:06 03.03.2020 (обновлено: 18:34 03.03.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба премьер-министра Греции / Перейти в фотобанкПремьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на турецко-греческой границе
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на турецко-греческой границе
© РИА Новости / Пресс-служба премьер-министра Греции
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АФИНЫ, 3 мар – РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что ситуация с мигрантами угрожает национальной безопасности и он рассчитывает на солидарность Евросоюза.
"За эти дни совершено более 24 тысяч попыток нарушения границы", - заявил Мицотакис, выступая с совместным заявлением с руководством Евросоюза после посещения границы.
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Он вновь отметил, что никто не сможет незаконно пройти в Грецию. По его словам, Греция защищает границы и свои, и Европы. "Мы вместе с европейскими коллегами на месте посмотрели, что именно здесь происходит", - сказал он. Кроме того, премьер заявил, что Турция организует потоки мигрантов к границе с Грецией.
По его словам, Турция распространяет пропаганду и фейковые новости, чтобы скрыть правду. "Она одна – Турция действует, чтобы отправить десятки тысяч несчастных людей, незаконно переправить в Грецию, использует их как рычаг для достижения своих целей", - сказал он.
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"Евросоюз и Греция не принимают такое положение", - добавил Мицотакис.
Турция после обострения ситуации в сирийском Идлибе заявила, что больше не сможет сдерживать потоки мигрантов и беженцев, и открыла свои границы с ЕС, после чего в Грецию устремились тысячи мигрантов. На границе находятся сотни полицейских, стянуты греческие армейские подразделения.
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Обострение ситуации в ИдлибеМиграционный кризис на границе Турции и ГрецииКириакос МицотакисИдлиб (мухафаза)ЕвросоюзГрецияТурцияВ мире
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