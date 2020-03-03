Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
2020-03-03T17:00+0300
https://ria.ru/20200303/1568002715.html
Руденя: власти заморозят арендную плату за пользование госимуществом
https://cdn24.img.ria.ru/images/156224/46/1562244655_0:139:1800:1152_1036x0_80_0_0_bf19ddc31a8cde6f9b2a66b8625bfc6f.jpg
РИА Новости

Руденя: власти заморозят арендную плату за пользование госимуществом

17:00 03.03.2020
78
© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиИгорь Руденя
Игорь Руденя
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 3 мар – РИА Новости. С предложением ввести мораторий на повышение арендной платы за пользование государственным имуществом Тверской области выступил губернатор области Игорь Руденя.
"Мы считаем, что в 2020 году, сделав мораторий на повышение арендной платы, мы дадим возможность бизнесу более уверенно развиваться и стоять на ногах. Это деньги для бюджета значительные, но не критичные. Нам гораздо важнее занятость наших граждан и сохранение рабочих мест", - сказал глава региона журналистам, комментируя инициативу, с которой он выступил на заседании регионального правительства при рассмотрении вопроса об утверждении коэффициента ежегодного индексирования размера арендной платы за пользование госимуществом Верхневолжья.
По информации пресс-службы областного правительства, мораторий затронет более четырехсот арендаторов, большую часть из которых составляют малые и средние предприятия, занимающиеся различными видами деятельности, в том числе сельскохозяйственным производством на земельных участках, находящихся в государственной собственности.
000000
Обсудить 0
Тверская областьИгорь РуденяТверская областьЭкономика
Рекомендуем
Посетитель международной ярмарки интеллектуальной литературы Non/fiction в ЦДХ
Эксперты выясняли, какие книги улучшают работу мозга и качество жизни
Менеджер в офисе по обслуживанию физических лиц ПАО Сбербанк
У вас есть долги по кредитам?
генеральный директор Aurus Адиль Ширинов
Aurus планирует изменения в акционерной структуре
Стадион Энфилд перед началом матча группового этапа Лиги Европы между ФК Ливерпуль (Ливерпуль, Англия) и ФК Рубин (Казань, Россия).
Власти Татарстана прокомментировали проведение Суперкубка УЕФА
Мэр Казани Ильсур Метшин на VI конгрессе всемирной организации Объединенные города и местные власти в Дурбане
Мэр Казани заявил о решимости провести незабываемый Суперкубок УЕФА
Кадр трейлера фильма Артемис Фаул
В Сети опубликовали трейлер фильма "Артемис Фаул" про юного мошенника
Выставка Тату в ГМИИ
От Древнего Египта до Леди Гаги. Как татуировки завоевали мир
Владимир Путин и президент, председатель правления Сбербанка РФ Герман Греф во время встречи
Путин проведет встречу с главой Сбербанка Грефом
Линии электропередач
В Чечне восстановили электроснабжение
Денежные купюры: российский рубли и доллары
Завершается третий этап амнистии капитала
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов
Артюхов принял участие в совещании по льготам для проектов в Арктике
Президент РФ Владимир Путин проводит встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ
Путин одобрил ратификацию протокола об обмене налоговыми данными
Женские ноги
Проституток в России предлагают приравнять к врачам и военным
Сотрудники международного аэропорта Шереметьево имени А. С. Пушкина в терминале F
У вернувшегося из Италии россиянина выявили коронавирус
Депутат от КПРФ в Законодательном Собрании Пермского края Илья Кузьмин
Пермский депутат, наказанный за имитацию покушения, обжаловал приговор
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:49СМИ: Байден набирает на праймериз 99 делегатов, вдвое больше Сандерса
06:46ЮНИСЕФ надеется на дальнейшее сотрудничество с Россией
06:44В Крыму снизили цены на отдых в предстоящем курортном сезоне
06:42Издатель сообщила, когда опубликуют обновленную Конституцию
06:39Сандерс выиграл праймериз в Юте, прогнозирует СМИ
06:32Байден выиграл праймериз в Массачусетсе, прогнозирует СМИ
06:29Названы самые популярные подарки-гаджеты на 8 Марта
06:19Трамп призвал лидера талибов к участию во внутриафганских переговорах
06:17Минюст предложил МВД раскрывать все преступления кандидатов в депутаты
06:09США проверяют приезжих из всех пострадавших от вируса стран
06:08Байден выиграл праймериз в Арканзасе, сообщает СМИ
06:04Байден выиграл праймериз в Миннесоте, сообщает СМИ
06:02Посольство России в Италии обратилось к россиянам из-за коронавируса
05:54США готовы тестировать на коронавирус до миллиона человек еженедельно
05:45Госдума рассмотрит поправки в федеральный бюджет
05:39В Госдуме хотят ограничить продажу алкоголя в жилых домах
05:30Байден выигрывает праймериз демократов в Теннесси, прогнозирует СМИ
05:28Сандерс лидирует на праймериз в Техасе, сообщает СМИ
05:24В России готовят систему обмена текстовыми сообщениями для авиации
05:19Блумберг дал отповедь Трампу, который дразнит его за средний рост
Лента новостейМолния