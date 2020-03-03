Руденя: власти заморозят арендную плату за пользование госимуществом

"Мы считаем, что в 2020 году, сделав мораторий на повышение арендной платы, мы дадим возможность бизнесу более уверенно развиваться и стоять на ногах. Это деньги для бюджета значительные, но не критичные. Нам гораздо важнее занятость наших граждан и сохранение рабочих мест", - сказал глава региона журналистам, комментируя инициативу, с которой он выступил на заседании регионального правительства при рассмотрении вопроса об утверждении коэффициента ежегодного индексирования размера арендной платы за пользование госимуществом Верхневолжья.