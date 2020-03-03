Комитет Госдумы поддержал поправку о запрете на отчуждение территорий

"Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами), направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются", - говорится в тексте поправки.