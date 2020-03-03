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Комитет Госдумы поддержал поправку о запрете на отчуждение территорий
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РИА Новости

Комитет Госдумы поддержал поправку о запрете на отчуждение территорий

16:59 03.03.2020
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© РИА Новости / Нина ЗотинаКонституция Российской Федерации
Конституция Российской Федерации
© РИА Новости / Нина Зотина
Конституция Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании во вторник поддержал президентскую поправку к Конституции РФ о закреплении в Основном законе запрета на отчуждение территорий страны и на призывы к таким действиям.
"Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами), направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются", - говорится в тексте поправки.
Андрей Клишас
17 февраля, 14:49
Клишас оценил идею запрета в Конституции на отчуждение территорий
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Российская Федерация (Россия)Конституция РФГосдума РФПолитика
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