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В Москве полицейские применили оружие из-за нападения мужчины с ножом
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РИА Новости

В Москве полицейские применили оружие из-за нападения мужчины с ножом

16:53 03.03.2020 (обновлено: 16:55 03.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Полицейские применили табельное оружие при задержании подозреваемого на Большой Тульской улице, когда он напал на сотрудников с ножом, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
По информации ведомства, во вторник сотрудники уголовного розыска совместно с представителями Росгвардии пытались задержать мужчину, подозреваемого в совершении тяжкого преступления.
"Гражданин оказал активное сопротивление, напав на одного из сотрудников с ножом, в связи с чем было применено табельное оружие. Подозреваемому причинено ранение, не опасное для жизни и здоровья, он задержан. Ему оказана первая помощь. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшедшего", - говорится в сообщении.
Полицейский
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