В Москве полицейские применили оружие из-за нападения мужчины с ножом

МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Полицейские применили табельное оружие при задержании подозреваемого на Большой Тульской улице, когда он напал на сотрудников с ножом, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

"Гражданин оказал активное сопротивление, напав на одного из сотрудников с ножом, в связи с чем было применено табельное оружие. Подозреваемому причинено ранение, не опасное для жизни и здоровья, он задержан. Ему оказана первая помощь. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшедшего", - говорится в сообщении.